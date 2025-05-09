Марш "правнуков победы". В детсадах Приднестровья издеваются над детьми
Категория
Мир
Дата публикации

Марш "правнуков победы". В детсадах Приднестровья издеваются над детьми

ЦПД
В Приднестровье к российским "шабашам" привлекают детей
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Центр противодействия дезинформации СНБО Украины обращает внимание на то, что прямо сейчас происходит в оккупированном Россией Приднестровье. Маленьких детей заставляют участвовать в пропагандистских маршах и мероприятиях по указанию Кремля.

Главные тезисы

  • Россия использует практику привлечения детей к пропаганде для манипулирования даже самыми маленькими гражданами не только своей страны, но и “ПМР”.
  • Издевательство над детьми в детсадах является частью стратегии Кремля в войне против Украины.

В Приднестровье к российским "шабашам" привлекают детей

Стоит отметить, что подобная практика часто используется Россией, чтобы с детства промывать мозги даже тем гражданам своей страны, которые даже не умеют говорить.

Страна-агрессорка РФ, которая оккупировала и до сих пор контролирует часть Молдовы, устанавливает там свои правила, против которых не могут пойти ни дети, ни их родители.

Для пропаганды не бывает слишком рано. Марш "правнуков победы" устроили в одном из детсадов приднестровья, — отмечает Центр противодействия дезинформации.

Детей одевают в форму советских солдат и заставляют их маршировать с флагами “ПМР” в руках.

Самое циничное то, что все это происходит в детских садах.

На этом фоне стоит напомнить, что в России многократно были зафиксированы случаи, когда детей в садах заставляли помогать российской захватнической армии, к примеру, плести сетки.

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