Марш "правнуков победы". В детсадах Приднестровья издеваются над детьми

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины обращает внимание на то, что прямо сейчас происходит в оккупированном Россией Приднестровье. Маленьких детей заставляют участвовать в пропагандистских маршах и мероприятиях по указанию Кремля.

В Приднестровье к российским "шабашам" привлекают детей

Стоит отметить, что подобная практика часто используется Россией, чтобы с детства промывать мозги даже тем гражданам своей страны, которые даже не умеют говорить.

Страна-агрессорка РФ, которая оккупировала и до сих пор контролирует часть Молдовы, устанавливает там свои правила, против которых не могут пойти ни дети, ни их родители.

Для пропаганды не бывает слишком рано. Марш "правнуков победы" устроили в одном из детсадов приднестровья, — отмечает Центр противодействия дезинформации. Поделиться

Детей одевают в форму советских солдат и заставляют их маршировать с флагами “ПМР” в руках.

Самое циничное то, что все это происходит в детских садах.