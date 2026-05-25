Масована атака РФ по Києву — кількість постраждалих зросла до 87

Кількість постраждалих у Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня зросла до 87 людей.
Головні тези:
- У результаті масованої російської атаки на Київ зросла кількість постраждалих до 87 осіб.
- Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях у столиці.
У Києві постраждали 87 людей через атаку РФ 24 травня
Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.
У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйнований під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.
Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває.
24 травня росіяни масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосували загалом 690 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару стала столиця.
