Масована атака РФ по Києву — кількість постраждалих зросла до 87

Кількість постраждалих у Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня зросла до 87 людей.

Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях.

У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйнований під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.

Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває.

24 травня росіяни масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосували загалом 690 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару стала столиця.

