Массированная атака РФ по Киеву — количество пострадавших возросло до 87

Число пострадавших в Киеве после массированной атаки возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Два человека погибли.

Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях.

В Шевченковском районе, где в результате попадания разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин.

Спасатели демонтировали 165 кв. м поврежденных железобетонных плит. Кинологи обследовали более 100 кв. м территории, а психологи ГСЧС оказали помощь 112 человек. Ликвидация последствий продолжается.

24 мая россияне массированно атаковали Украину беспилотниками, ракетами воздушного, морского и наземного базирования, применили в общей сложности 690 средств воздушного нападения. Основным направлением удара стала столица.