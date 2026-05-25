Массированная атака РФ по Киеву — количество пострадавших возросло до 87

Число пострадавших в Киеве в результате массированной российской атаки 24 мая возросло до 87 человек.
Главные тезисы
- Число пострадавших в Киеве после массированной атаки РФ увеличилось до 87 человек, включая двух погибших. Трое из них - несовершеннолетние.
- Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях в столице Украины.
Число пострадавших в Киеве после массированной атаки возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Два человека погибли.
В Шевченковском районе, где в результате попадания разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин.
Спасатели демонтировали 165 кв. м поврежденных железобетонных плит. Кинологи обследовали более 100 кв. м территории, а психологи ГСЧС оказали помощь 112 человек. Ликвидация последствий продолжается.
24 мая россияне массированно атаковали Украину беспилотниками, ракетами воздушного, морского и наземного базирования, применили в общей сложности 690 средств воздушного нападения. Основным направлением удара стала столица.
