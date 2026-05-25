Массированная атака РФ по Киеву — количество пострадавших возросло до 87
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака РФ по Киеву — количество пострадавших возросло до 87

ДСНС Украины
Киев
Читати українською

Число пострадавших в Киеве в результате массированной российской атаки 24 мая возросло до 87 человек.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в Киеве после массированной атаки РФ увеличилось до 87 человек, включая двух погибших. Трое из них - несовершеннолетние.
  • Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях в столице Украины.

В Киеве пострадали 87 человек из-за атаки РФ 24 мая

Число пострадавших в Киеве после массированной атаки возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Два человека погибли.

Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях.

В Шевченковском районе, где в результате попадания разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин.

Киев после атаки РФ

Спасатели демонтировали 165 кв. м поврежденных железобетонных плит. Кинологи обследовали более 100 кв. м территории, а психологи ГСЧС оказали помощь 112 человек. Ликвидация последствий продолжается.

24 мая россияне массированно атаковали Украину беспилотниками, ракетами воздушного, морского и наземного базирования, применили в общей сложности 690 средств воздушного нападения. Основным направлением удара стала столица.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
По меньшей мере, 56 человек пострадали в результате удара РФ по Киеву
Виталий Кличко
Удар РФ по Киеву 24 мая – растет количество пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Число пострадавших в Киеве выросло до 69 человек
Виталий Кличко
Атака России на Киев 24 мая — новые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский показал последствия атаки России на Киев
Владимир Зеленский
Атака РФ на Киев 24 мая - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?