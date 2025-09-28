Масована атака РФ по Україні — понад 70 людей поранено у 11 регіонах
Масована атака РФ по Україні — понад 70 людей поранено у 11 регіонах

Ігор Клименко
Київ

В Україні внаслідок російської комбінованої атаки 28 вересня постраждали 70 людей, зокрема двоє рятувальників, пошкоджені більш як сотня цивільних об’єктів.

Головні тези:

  • 70 людей постраждали внаслідок масованої російської атаки в Україні 28 вересня.
  • Понад 100 цивільних об'єктів пошкоджено, чотири людини загинули, включно з дитиною.
  • Поліція ретельно фіксує докази воєнних злочинів РФ та допомагає постраждалим, отримуючи понад 700 заяв про знищене майно.

Ця російська атака є публічною демонстрацією ненависті до всього мирного — Клименко

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, понад 12 годин Росія атакувала Україну. До ліквідації наслідків в 11 регіонах залучені понад 1500 рятувальників та поліцейських.

У Києві вони працюють на восьми локаціях. Загинули четверо людей. Серед них — 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Загалом по Україні наразі більш як 70 поранених.

На деяких локаціях ворожий удар пошкодив цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій — травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

Запоріжжя після атаки РФ

Слідчі поліції ретельно фіксують докази воєнного злочину РФ та працюють з постраждалими: вже отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Кількість звернень постійно зростає.

У Запоріжжі постраждали щонайменше 30 жителів багатоповерхівки, серед них — троє дітей.

За словами міністра, на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики травмування рятувальників.

Одещина після атаки РФ

Загалом внаслідок російських ударів пошкоджені понад 100 цивільних об’єктів.

Ця російська атака — це протест проти людяності, публічна демонстрація ненависті до всього мирного.

