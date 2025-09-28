Росія завдала комбінованих ударів по Києву й області — є загиблі та постраждалі

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих. Дані, ймовірно, не остаточні.

Загибла внаслідок російської комбінованої атаки у Солом’янському районі Києві, попередньо, 12-річна дівчинка.

Згодом Ткаченко написав, що кількість загиблих збільшилася.

Попередньо, відомо вже про трьох загиблих внаслідок атаки (у тому числі 12-річна дівчинка).

Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах міста.

У Соломʼянському районі сталось влучання в пʼятиповерховий житловий будинок. Сталось загоряння на 3 та 4 поверсі з частковим руйнуванням. З-під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 осіб, одна особа травмована. На місці працюють вогнеборці. Пожежу наразі локалізовано.

За іншою адресою сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. На жаль, на місці виявлено тіла 2х загиблих. Пожежу локалізовано.

Також внаслідок атаки сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди. Ще до прибуття рятувальників було госпіталізовано чоловіка. Пожежу ліквідовано.

За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес.

У Голосіївському районі міста сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. На щастя, обійшлось без пожежі.

За іншою адресою сталось пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували. Попередньо — без постраждалих.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

У Дніпровському районі сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.