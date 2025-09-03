РФ атакувала Київ, Луцьк, Кіровоградщину та Прикарпаття — постраждали цивільні

Протягом ночі 2-3 вересня країна-агресорка Росія завдавала комбінованих ракетно-дронових ударів по різних регіонах України. Вибухи лунали в Києві, Луцьку, Львові, Хмельницькому, Кіровоградщині, Іванофранківщині, Волині та інші областях. Під прицілом виключно цивільна інфраструктура.

Наслідки нової масованої атаки РФ 2-3 вересня

Протягом ночі 3 вересня ворог здійснив масовану атаку ударними дронами по Київщині.

Місцева влада повідомляє, що у Вишгороді уламки збитого безпілотника впали біля житлових будинків та спричинили пожежу.

Як заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, попередньо без потерпілих.

Також велика кількість ворожих дронів атакувала Луцьк, що спричинило пожежі у місті.

З заявою з цього приводу виступив міський голова Ігор Поліщук:

З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль, — повідомив він. Поширити

За словами Поліщука, минулося без постраждалих.

Армія РФ також атакувала Хмельницьку та Івано-Франківську області дронами й ракетами — пошкоджено житлові будинки та вирують пожежі.

Область була атакована ракетами та дронами двічі — вночі та зранку. Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення. Поширити

Місцева влада заявила, що ніхто не постраждав.

Через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, затримуються понад 20 поїздів.

Згідно з останніми даними, постраждали 4 залізничників.

"Укрзалізниця" попереджає, що затримається низка поїздів, зокрема:

№76 Кривий Ріг — Київ

№75 Київ — Кривий Ріг

№79 Дніпро — Львів

№791 Кременчук — Київ

№790 Кропивницький — Київ

№121 Херсон — Краматорськ

№85 Запоріжжя — Львів

№38 Київ — Запоріжжя

№37 Запоріжжя — Київ

№51 Запоріжжя — Одеса

№789 Кропивницький — Київ

№119 Дніпро — Хелм

№31 Запоріжжя — Перемишль

№59 Харків — Одеса

№65/165 Харків — Черкаси, Умань

№102 Краматорськ — Херсон

№80 Львів — Дніпро

№120 Хелм — Дніпро

№86 Львів — Запоріжжя

№8 Одеса — Харків

№54 Одеса — Дніпро

№254 Одеса — Кривий Ріг

Окрім того, вказано, що Прикарпаття зазнало масованої комбінованої атаки з боку Росії, ворог цілив у обʼєкт інфраструктури.

Внаслідок атаки почалась пожежа. На місці працюють всі служби. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Чернігівській області росіяни влучили дронами у об’єкт цивільної критичної інфраструктури.