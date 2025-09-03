РФ атаковала Киев, Луцк, Кировоградщину и Прикарпатье — пострадали гражданские
Дата публикации

РФ атаковала Киев, Луцк, Кировоградщину и Прикарпатье — пострадали гражданские

ДСНС Украины
Последствия новой массированной атаки РФ 2-3 сентября
В течение ночи 2-3 сентября страна-агрессорка Россия наносила комбинированные ракетно-дроновые удары по разным регионам Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке, Львове, Хмельницком, Кировоградщине, Иванофранковщине, Волыни и других областях. Под прицелом – исключительно гражданская инфраструктура.

Главные тезисы

  • В результате атак произошло повреждение хозяйственных зданий, железнодорожной инфраструктуры, вспыхнули пожары.
  • В Кировоградской области задерживается более 20 поездов. Пострадали четыре железнодорожника.

Последствия новой массированной атаки РФ 2-3 сентября

В течение ночи 3 сентября враг совершил массированную атаку ударными дронами по Киевщине.

Местные власти сообщают, что в Вышгороде обломки сбитого беспилотника упали возле жилых домов и повлекли за собой пожар.

Как заявил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, предварительно без пострадавших.

Также большое количество вражеских дронов атаковало Луцк, что повлекло за собой пожары в городе.

С заявлением по этому поводу выступил мэр Игорь Полищук:

Из разрушений гражданской инфраструктуры по состоянию на эту минуту: горело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одно хозяйственное сооружение повреждено обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль, — сообщил он.

По словам Полищука, обошлось без пострадавших.

Армия РФ также атаковала Хмельницкую и Ивано-Франковскую области дронами и ракетами — повреждены жилые дома и бушуют пожары.

Область была атакована ракетами и дронами дважды — ночью и утром. Работали силы ПВО. Есть и повреждения. На данный момент известно о пожаре на территории гаражного комплекса, повреждены троллейбусы, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.

Местные власти заявили, что никто не пострадал.

Из-за российских обстрелов и повреждений железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области задерживаются более 20 поездов.

Согласно последним данным, пострадали 4 железнодорожника.

"Укрзализныця" предупреждает, что задержится ряд поездов, в частности:

  • №76 Кривой Рог — Киев

  • №75 Киев — Кривой Рог

  • №79 Днепр — Львов

  • №791 Кременчуг — Киев

  • №790 Кропивницкий — Киев

  • №121 Херсон — Краматорск

  • №85 Запорожье — Львов

  • №38 Киев — Запорожье

  • №37 Запорожье — Киев

  • №51 Запорожье — Одесса

  • №789 Кропивницкий — Киев

  • №119 Днепр — Хелм

  • №31 Запорожье — Перемышль

  • №59 Харьков — Одесса

  • №65/165 Харьков — Черкассы, Умань

  • №102 Краматорск — Херсон

  • №80 Львов — Днепр

  • №120 Хелм — Днепр

  • №86 Львов — Запорожье

  • №8 Одесса — Харьков

  • №54 Одесса — Днепр

  • №254 Одесса — Кривой Рог

Кроме того, указано, что Прикарпатье подверглось массированной комбинированной атаке со стороны России, враг целил в объект инфраструктуры.

В результате атаки начался пожар. На месте работают все службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Черниговской области россияне попали дронами в объект гражданской критической инфраструктуры.

Без электричества более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе. Все службы задействованы для возобновления электроснабжения.

