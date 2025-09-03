РФ атаковала Киев, Луцк, Кировоградщину и Прикарпатье — пострадали гражданские

В течение ночи 2-3 сентября страна-агрессорка Россия наносила комбинированные ракетно-дроновые удары по разным регионам Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке, Львове, Хмельницком, Кировоградщине, Иванофранковщине, Волыни и других областях. Под прицелом – исключительно гражданская инфраструктура.

Последствия новой массированной атаки РФ 2-3 сентября

В течение ночи 3 сентября враг совершил массированную атаку ударными дронами по Киевщине.

Местные власти сообщают, что в Вышгороде обломки сбитого беспилотника упали возле жилых домов и повлекли за собой пожар.

Как заявил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, предварительно без пострадавших.

Также большое количество вражеских дронов атаковало Луцк, что повлекло за собой пожары в городе.

С заявлением по этому поводу выступил мэр Игорь Полищук:

Из разрушений гражданской инфраструктуры по состоянию на эту минуту: горело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одно хозяйственное сооружение повреждено обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль, — сообщил он. Поделиться

По словам Полищука, обошлось без пострадавших.

Армия РФ также атаковала Хмельницкую и Ивано-Франковскую области дронами и ракетами — повреждены жилые дома и бушуют пожары.

Область была атакована ракетами и дронами дважды — ночью и утром. Работали силы ПВО. Есть и повреждения. На данный момент известно о пожаре на территории гаражного комплекса, повреждены троллейбусы, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения. Поделиться

Местные власти заявили, что никто не пострадал.

Из-за российских обстрелов и повреждений железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области задерживаются более 20 поездов.

Согласно последним данным, пострадали 4 железнодорожника.

"Укрзализныця" предупреждает, что задержится ряд поездов, в частности:

№76 Кривой Рог — Киев

№75 Киев — Кривой Рог

№79 Днепр — Львов

№791 Кременчуг — Киев

№790 Кропивницкий — Киев

№121 Херсон — Краматорск

№85 Запорожье — Львов

№38 Киев — Запорожье

№37 Запорожье — Киев

№51 Запорожье — Одесса

№789 Кропивницкий — Киев

№119 Днепр — Хелм

№31 Запорожье — Перемышль

№59 Харьков — Одесса

№65/165 Харьков — Черкассы, Умань

№102 Краматорск — Херсон

№80 Львов — Днепр

№120 Хелм — Днепр

№86 Львов — Запорожье

№8 Одесса — Харьков

№54 Одесса — Днепр

№254 Одесса — Кривой Рог

Кроме того, указано, что Прикарпатье подверглось массированной комбинированной атаке со стороны России, враг целил в объект инфраструктуры.

В результате атаки начался пожар. На месте работают все службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Черниговской области россияне попали дронами в объект гражданской критической инфраструктуры.