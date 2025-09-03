РФ атаковала Киев, Луцк, Кировоградщину и Прикарпатье — пострадали гражданские

В течение ночи 2-3 сентября страна-агрессорка Россия наносила комбинированные ракетно-дроновые удары по разным регионам Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке, Львове, Хмельницком, Кировоградщине, Иванофранковщине, Волыни и других областях. Под прицелом – исключительно гражданская инфраструктура.
- В результате атак произошло повреждение хозяйственных зданий, железнодорожной инфраструктуры, вспыхнули пожары.
- В Кировоградской области задерживается более 20 поездов. Пострадали четыре железнодорожника.
Последствия новой массированной атаки РФ 2-3 сентября
В течение ночи 3 сентября враг совершил массированную атаку ударными дронами по Киевщине.
Местные власти сообщают, что в Вышгороде обломки сбитого беспилотника упали возле жилых домов и повлекли за собой пожар.
Как заявил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, предварительно без пострадавших.
Также большое количество вражеских дронов атаковало Луцк, что повлекло за собой пожары в городе.
С заявлением по этому поводу выступил мэр Игорь Полищук:
По словам Полищука, обошлось без пострадавших.
Армия РФ также атаковала Хмельницкую и Ивано-Франковскую области дронами и ракетами — повреждены жилые дома и бушуют пожары.
Местные власти заявили, что никто не пострадал.
Из-за российских обстрелов и повреждений железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области задерживаются более 20 поездов.
Согласно последним данным, пострадали 4 железнодорожника.
"Укрзализныця" предупреждает, что задержится ряд поездов, в частности:
№76 Кривой Рог — Киев
№75 Киев — Кривой Рог
№79 Днепр — Львов
№791 Кременчуг — Киев
№790 Кропивницкий — Киев
№121 Херсон — Краматорск
№85 Запорожье — Львов
№38 Киев — Запорожье
№37 Запорожье — Киев
№51 Запорожье — Одесса
№789 Кропивницкий — Киев
№119 Днепр — Хелм
№31 Запорожье — Перемышль
№59 Харьков — Одесса
№65/165 Харьков — Черкассы, Умань
№102 Краматорск — Херсон
№80 Львов — Днепр
№120 Хелм — Днепр
№86 Львов — Запорожье
№8 Одесса — Харьков
№54 Одесса — Днепр
№254 Одесса — Кривой Рог
Кроме того, указано, что Прикарпатье подверглось массированной комбинированной атаке со стороны России, враг целил в объект инфраструктуры.
В результате атаки начался пожар. На месте работают все службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Черниговской области россияне попали дронами в объект гражданской критической инфраструктуры.
Без электричества более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе. Все службы задействованы для возобновления электроснабжения.
