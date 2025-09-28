Россия нанесла комбинированные удары по Киеву и области — есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Итого по Киеву по состоянию на данный момент подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательны.

Погибла в результате российской комбинированной атаки в Соломенском районе Киеве, предварительно, 12-летняя девочка.

Впоследствии Ткаченко написал, что количество погибших увеличилось.

Предварительно известно уже о трех погибших в результате атаки (в том числе 12-летняя девочка).

В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах города.

В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Произошло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован. На месте работают пожарные. Пожар сейчас локализован.

По другому адресу произошло попадание в здание Института кардиологии. К сожалению, на месте обнаружены тела 2х погибших. Пожар локализован.

Также в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.

По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара.

По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар был ликвидирован. Предварительно — без пострадавших.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

В Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.