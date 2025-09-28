Россия нанесла комбинированные удары по Киеву и области — есть погибшие и пострадавшие
Россия нанесла комбинированные удары по Киеву и области — есть погибшие и пострадавшие

В Киеве в результате комбинированной российской атаки 28 сентября три человека погибли и 10 ранены. Среди погибших есть 12-летняя девочка.

Главные тезисы

  • В результате комбинированных атак России по Киеву погибли трое человек, включая 12-летнюю девочку, и не менее 10 человек ранены.
  • Спасатели зафиксировали повреждения жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах Киева, включая пожары и разрушения.
  • Кроме того, по Киевской области также были нанесены удары, которые привели к пострадавшим работникам хлебозавода и разрушениям зданий.

Россия убила в Киеве трех человек — среди них ребенок

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Итого по Киеву по состоянию на данный момент подтверждено 10 раненых, по меньшей мере 2 погибших. Данные, вероятно, не окончательны.

Киев после атаки РФ

Погибла в результате российской комбинированной атаки в Соломенском районе Киеве, предварительно, 12-летняя девочка.

Впоследствии Ткаченко написал, что количество погибших увеличилось.

Предварительно известно уже о трех погибших в результате атаки (в том числе 12-летняя девочка).

Работа спасателей в Киеве

В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах города.

  • В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Произошло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован. На месте работают пожарные. Пожар сейчас локализован.

  • По другому адресу произошло попадание в здание Института кардиологии. К сожалению, на месте обнаружены тела 2х погибших. Пожар локализован.

  • Также в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.

  • По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

  • В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара.

  • По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар был ликвидирован. Предварительно — без пострадавших.

  • В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

  • В Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.

  • В Дарницком районе в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

Киевщина после атаки РФ

Россия также масштабно атаковала Киевскую область. По сообщению Киевской ОВА, есть пострадавшие и разрушения.

  • В Фастовском районе повреждения получили пять человек. Это работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте. На территории предприятия возник пожар. В настоящее время она ликвидирована.

  • В Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей. Пожар ликвидирован. Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь предоставлена на месте.

Вражеская атака продолжается до сих пор.

