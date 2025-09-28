Россия нанесла комбинированные удары по Киеву и области — есть погибшие и пострадавшие

В Киеве в результате комбинированной российской атаки 28 сентября три человека погибли и 10 ранены. Среди погибших есть 12-летняя девочка.
Главные тезисы
Россия убила в Киеве трех человек — среди них ребенок
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Погибла в результате российской комбинированной атаки в Соломенском районе Киеве, предварительно, 12-летняя девочка.
Впоследствии Ткаченко написал, что количество погибших увеличилось.
Предварительно известно уже о трех погибших в результате атаки (в том числе 12-летняя девочка).
В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах города.
В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Произошло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован. На месте работают пожарные. Пожар сейчас локализован.
По другому адресу произошло попадание в здание Института кардиологии. К сожалению, на месте обнаружены тела 2х погибших. Пожар локализован.
Также в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.
По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.
В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара.
По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар был ликвидирован. Предварительно — без пострадавших.
В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
В Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.
В Дарницком районе в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
Россия также масштабно атаковала Киевскую область. По сообщению Киевской ОВА, есть пострадавшие и разрушения.
В Фастовском районе повреждения получили пять человек. Это работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте. На территории предприятия возник пожар. В настоящее время она ликвидирована.
В Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей. Пожар ликвидирован. Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь предоставлена на месте.
Вражеская атака продолжается до сих пор.
