Массированная атака РФ по Украине — более 70 человек ранены в 11 регионах

В Украине в результате российской комбинированной атаки 28 сентября пострадали 70 человек, в том числе двое спасателей, повреждены более сотни гражданских объектов.
Главные тезисы
- Более 70 человек пострадали в результате массированной российской атаки в Украине, о чем свидетельствуют более 700 заявлений об уничтоженном имуществе.
- Полиция активно фиксирует доказательства военных преступлений и оказывает помощь пострадавшим, вовлекая более 1500 спасателей и полицейских в ликвидацию последствий атаки.
- Четыре человека погибли, в том числе 12-летняя девочка, в результате российской комбинированной атаки, вызвавшей повреждения более 100 гражданских объектов.
Эта российская атака является публичной демонстрацией ненависти ко всему мирному.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, более 12 часов Россия атаковала Украину. К ликвидации последствий в 11 регионах привлечены более 1500 спасателей и полицейских.
В Киеве они трудятся на восьми локациях. Погибли четыре человека. Среди них — 12-летняя девочка, прижатая бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре.
Всего по Украине сейчас более 70 раненых.
На некоторых локациях вражеский удар повредил микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций — травмированы два спасателя. Им оказывают медицинскую помощь.
Следователи полиции тщательно фиксируют доказательства военного преступления РФ и работают с пострадавшими: уже получили более 700 заявлений граждан о поврежденном или уничтоженном имуществе. Количество обращений постоянно растет.
По словам министра, в Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала все пожары. Используется роботизированная техника, чтобы снизить риски травмирования спасателей.
Всего в результате российских ударов повреждены более 100 гражданских объектов.
Эта российская атака — это протест против человечности, публичная демонстрация ненависти ко всему мирному.
