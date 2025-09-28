Более 12 часов продолжалась массированная российская атака по Украине — Зеленский

Россия ночью и утром направила на украинские города почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». В Киеве погибли четыре человека, всего по Украине – по меньшей мере 40 раненых.
Главные тезисы
- Более 12 часов продолжалась массированная атака РФ на Украину с участием беспилотников и ракет.
- В результате атак погибли люди и были ранены десятки мирных жителей, включая детей.
- Президент Украины призывает к международной поддержке осуждения российских действий и подчеркивает готовность Украины отвечать на агрессию.
Сознательный и целенаправленный террор против обычных городов — Зеленский об атаках РФ
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по мирной Украине в ночь на 28 сентября.
По его словам, основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области.
На сегодня известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людях, среди которых есть и дети.
Под обстрелом находились предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Все нужные службы работают на местах.
В то же время, по его словам, Украина будет и дальше наносить ответные удары, чтобы «лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии».
Каждый желающий мира должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на крепкую реакцию США, Европы, «семерки», «двадцатки».
