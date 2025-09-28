Более 12 часов продолжалась массированная российская атака по Украине — Зеленский

Россия ночью и утром направила на украинские города почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». В Киеве погибли четыре человека, всего по Украине – по меньшей мере 40 раненых.

Сознательный и целенаправленный террор против обычных городов — Зеленский об атаках РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по мирной Украине в ночь на 28 сентября.

Более 12 часов шла массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целеустремленный террор против обычных городов — около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские "Шахеды". Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области.

В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. Поделиться

На сегодня известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людях, среди которых есть и дети.

Под обстрелом находились предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Все нужные службы работают на местах.

Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает лишь жесточайшее давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Поделиться

Атака РФ по Киевщине

В то же время, по его словам, Украина будет и дальше наносить ответные удары, чтобы «лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии».