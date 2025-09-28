Понад 12 годин тривала масована російська атака по Україні — Зеленський

Росія вночі та зранку спрямувала на українські міста майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема «Кинджали». У Києві загинули четверо людей, загалом по Україні – щонайменше 40 поранених.

Свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст — Зеленський про атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по мирній Україні у ніч проти 28 вересня.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст — майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "Шахеди". Володимир Зеленський Президент України

За його словами, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Одеська області.

Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Поширити

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.

Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.

Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Поширити

Атака РФ по Київщині

Натомість, за його словами, Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб «позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії».