Понад 12 годин тривала масована російська атака по Україні — Зеленський

Росія вночі та зранку спрямувала на українські міста майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема «Кинджали». У Києві загинули четверо людей, загалом по Україні – щонайменше 40 поранених.
Головні тези:
- Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну з використанням безпілотників та ракет.
- У результаті атак загинули люди та були поранені десятки мирних жителів, серед них навіть діти.
- Україна готова відповідати на агресію та залучати міжнародну підтримку для засудження російських дій.
Свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст — Зеленський про атаки РФ
Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по мирній Україні у ніч проти 28 вересня.
За його словами, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Одеська області.
Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.
Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.
Натомість, за його словами, Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб «позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії».
Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, «сімки», «двадцятки».
