Понад 12 годин тривала масована російська атака по Україні — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад 12 годин тривала масована російська атака по Україні — Зеленський

Володимир Зеленський
Київ
Read in English

Росія вночі та зранку спрямувала на українські міста майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема «Кинджали». У Києві загинули четверо людей, загалом по Україні – щонайменше 40 поранених.

Головні тези:

  • Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну з використанням безпілотників та ракет.
  • У результаті атак загинули люди та були поранені десятки мирних жителів, серед них навіть діти.
  • Україна готова відповідати на агресію та залучати міжнародну підтримку для засудження російських дій.

Свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст — Зеленський про атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по мирній Україні у ніч проти 28 вересня.

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст — майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "Шахеди".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Одеська області.

Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.

Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.

Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот.

Атака РФ по Київщині

Натомість, за його словами, Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб «позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії».

Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, «сімки», «двадцятки».

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія скинула на Запоріжжя 6 ФАБів — загинув цивільний
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія знову тероризує Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала комбінованих ударів по Києву й області — є загиблі та постраждалі
КМВА
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атаки дронів РФ спричинили масштабні пожежі у Сумах та на Одещині — відео
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одещина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?