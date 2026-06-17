Масована дронова атака РФ по Тростянцю — постраждали 4 людини

У Тростянці на Сумщині через атаку РФ у ніч проти 17 червня постраждали четверо людей.

4 людини отримали поранення через атаку РФ по Тростянцю

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зазначається, що постраждалим надали необхідну допомогу.

Григоров зауважив, що ворог системно б’є по об’єктах паливної інфраструктури в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним.

Разом з очільником громади та власниками АЗС опрацьовуємо розгортання мобільних автозаправних станцій — для резервного забезпечення пальним мешканців, екстрених, комунальних та інших критично важливих служб. Поширити

За його словами, на об’єктах були облаштовані окремі заходи антидронового та інженерного захисту, водночас цієї ночі ворог завдав масованого прицільного удару, що призвело до значних пошкоджень.

З урахуванням наслідків атаки спільно з бізнесом додатково опрацьовуємо рішення для посилення захисту таких об’єктів.

Російські війська у ніч проти 17 червня атакували Тростянець на Сумщині 23 дронами. Під час атаки росіяни знищили АЗС у місті.