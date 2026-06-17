Массированная дроновая атака РФ по Тростянцу — пострадали 4 человека

В Тростянке на Сумщине из-за атаки РФ в ночь на 17 июня пострадали четыре человека.
Главные тезисы
- Четыре человека пострадали в результате массированной дроновой атаки РФ на Тростянец в Сумской области.
- Вражеские войска напали на объекты топливной инфраструктуры, повлекшие за собой серьезные последствия и значительные повреждения.
4 человека получили ранения из-за атаки РФ по Тростянцу
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая помощь.
Григоров отметил, что враг системно бьет по объектам топливной инфраструктуры в области, чтобы усложнить логистику и обеспечение горючего.
По его словам, на объектах были обустроены отдельные меры антидроновой и инженерной защиты, в то же время этой ночью враг нанес массированный прицельный удар, что привело к значительным повреждениям.
С учетом последствий атаки совместно с бизнесом дополнительно прорабатываем решения по усилению защиты таких объектов.
Российские войска в ночь на 17 июня атаковали Тростянец в Сумской области 23 дронами. В ходе атаки россияне уничтожили АЗС в городе.
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