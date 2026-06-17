Массированная дроновая атака РФ по Тростянцу — пострадали 4 человека

В Тростянке на Сумщине из-за атаки РФ в ночь на 17 июня пострадали четыре человека.

4 человека получили ранения из-за атаки РФ по Тростянцу

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Григоров отметил, что враг системно бьет по объектам топливной инфраструктуры в области, чтобы усложнить логистику и обеспечение горючего.

Вместе с руководителем общества и владельцами АЗС прорабатываем развертывание мобильных автозаправочных станций — для резервного обеспечения горючих жителей, экстренных, коммунальных и других критически важных служб. Поделиться

По его словам, на объектах были обустроены отдельные меры антидроновой и инженерной защиты, в то же время этой ночью враг нанес массированный прицельный удар, что привело к значительным повреждениям.

С учетом последствий атаки совместно с бизнесом дополнительно прорабатываем решения по усилению защиты таких объектов.

Российские войска в ночь на 17 июня атаковали Тростянец в Сумской области 23 дронами. В ходе атаки россияне уничтожили АЗС в городе.