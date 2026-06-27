Масштабність ударів України по окупованому Криму послабила ППО РФ — розвідка Британії

Розвідка Британії проаналізувала українські удари по окупованому Криму

Огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в Х.

Зокрема, в огляді йдеться, що в ніч на 20 червня Україна вдарила по Криму та переправі через Керченську протоку. Серед цілей були системи протиповітряної оборони, паливні сховища та три автомобільні пороми.

Виведення з ладу цих трьох поромів майже напевно поглибило й без того великі проблеми з постачанням у Криму, зазначає британська розвідка.

Наразі спостерігається повсюдна нестача палива та затримки на пунктах переправи, додається в огляді. Поширити

Розвідка нагадує, що протоколи безпеки, запроваджені після першої української атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року, передбачають, що вантажівки можуть користуватися лише поромами, а не мостом.

Мостом проїжджають лише легкові автомобілі, автобуси та деякі види залізничного транспорту. Раніше, у березні та квітні 2026 року, Україна завдавала ударів по двох поромах, що залишилися, які також забезпечують військову логістику. Майже напевно вони зараз перебувають на ремонті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 June 2026.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/BIfH4Ivv0d — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2026

Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України, чому сприяє наявність різних засобів ураження, зокрема одноразових ударних дронів та боєприпасів дальньої дії. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока.