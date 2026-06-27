Масштабность ударов Украины по оккупированному Крыму ослабила ПВО РФ — разведка Британии

Разведка Британии проанализировала украинские удары по оккупированному Крыму

Обзор опубликован на странице британского Минобороны в Х.

В частности, в обзоре говорится, что в ночь на 20 июня Украина ударила по Крыму и переправе через Керченский пролив. Среди целей были системы противовоздушной обороны, топливные хранилища и три автомобильных парома.

Выведение из строя этих трех паромов почти наверняка усугубило и без того большие проблемы со снабжением в Крыму, отмечает британская разведка.

В настоящее время наблюдается повсеместная нехватка топлива и задержки на пунктах переправы. Поделиться

Разведка напоминает, что протоколы безопасности, введенные после первой украинской атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, предполагают, что грузовики могут пользоваться только паромами, а не мостом.

Мостом проезжают только легковые автомобили, автобусы и некоторые виды железнодорожного транспорта. Ранее, в марте и апреле 2026 года, Украина наносила удары по оставшимся двум паромам, которые также обеспечивают военную логистику. Почти наверняка они сейчас находятся на ремонте.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 June 2026.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/BIfH4Ivv0d — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2026

Украина с нарастающей интенсивностью наносит удары по сетям российской военной логистики на оккупированной территории Украины, чему способствует наличие различных средств поражения, в частности одноразовых ударных дронов и боеприпасов дальнего действия. Масштабность украинских ударов также ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в таких хорошо укрепленных приоритетных точках, как Керченский пролив.