Масштабность ударов Украины по оккупированному Крыму ослабила ПВО РФ — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабность ударов Украины по оккупированному Крыму ослабила ПВО РФ — разведка Британии

Ministry of Defence
Крым
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Разведывательное сообщество Британии в своем обзоре проанализировало серию украинских ударов по оккупированному Россией Крыму.

Главные тезисы

  • Украинские удары по топливным хранилищам и автомобильным паромам в Крыму создали проблемы снабжения в регионе, указывая на ослабление противовоздушной обороны РФ.
  • Украина с нарастающей интенсивностью использует различные средства поражения, включая ударные дроны и боеприпасы, нанося удары по российской военной логистике на оккупированных территориях.

Разведка Британии проанализировала украинские удары по оккупированному Крыму

Обзор опубликован на странице британского Минобороны в Х.

В частности, в обзоре говорится, что в ночь на 20 июня Украина ударила по Крыму и переправе через Керченский пролив. Среди целей были системы противовоздушной обороны, топливные хранилища и три автомобильных парома.

Выведение из строя этих трех паромов почти наверняка усугубило и без того большие проблемы со снабжением в Крыму, отмечает британская разведка.

В настоящее время наблюдается повсеместная нехватка топлива и задержки на пунктах переправы.

Разведка напоминает, что протоколы безопасности, введенные после первой украинской атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, предполагают, что грузовики могут пользоваться только паромами, а не мостом.

Мостом проезжают только легковые автомобили, автобусы и некоторые виды железнодорожного транспорта. Ранее, в марте и апреле 2026 года, Украина наносила удары по оставшимся двум паромам, которые также обеспечивают военную логистику. Почти наверняка они сейчас находятся на ремонте.

Украина с нарастающей интенсивностью наносит удары по сетям российской военной логистики на оккупированной территории Украины, чему способствует наличие различных средств поражения, в частности одноразовых ударных дронов и боеприпасов дальнего действия. Масштабность украинских ударов также ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в таких хорошо укрепленных приоритетных точках, как Керченский пролив.

Это расширяет возможности Украины по нанесению ударов по Крымскому мосту — стратегической и политически чувствительной цели, определенной хозяином Кремля Владимиром Путиным, резюмируется в обзоре.

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