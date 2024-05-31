Мати-військовополонена та її син возз'єдналися після понад двох років розлуки — щемливе відео

52-ий обмін полоненими між Україною та РФ став особливим у житті маленького Дмитрика — він нарешті зміг обійняти рідну маму, яка знаходилася в російському полоні понад 2 роки.
Ще одна українська родина возз'єдналася попри війну
Український омбудсман звертає увагу на те, що ця довгоочікувана зустріч стала справжнім подарунком для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження.
Наразі маму та її дитину переповнюють емоції.
Він також вкотре наголосив, що українська влада не зупиниться, поки не поверне з російського полону усіх наших людей.
Що відомо про обмін полоненими 31 травня
Після тривалої паузи відбувся новий обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 75 на 75.
Він відбувся завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Додому на батьківщину повернулися 70 чоловіків і пʼятеро жінок: 6 офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.
Глава держави Володимир Зеленський уже опублікував перші щемливі фото зі звільненими українцями.
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