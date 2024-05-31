Мати-військовополонена та її син возз'єдналися після понад двох років розлуки — щемливе відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Мати-військовополонена та її син возз'єдналися після понад двох років розлуки — щемливе відео

Дмитро Лубінець
обмін полоненими

52-ий обмін полоненими між Україною та РФ став особливим у житті маленького Дмитрика — він нарешті зміг обійняти рідну маму, яка знаходилася в російському полоні понад 2 роки.

Ще одна українська родина возз'єдналася попри війну

Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі", тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина!

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Український омбудсман звертає увагу на те, що ця довгоочікувана зустріч стала справжнім подарунком для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження.

Наразі маму та її дитину переповнюють емоції.

Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео. Зазначу, Дмитра повернув додому Офіс Омбудсмана з ТОТ України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома, — додав Лубінець

Він також вкотре наголосив, що українська влада не зупиниться, поки не поверне з російського полону усіх наших людей.

Що відомо про обмін полоненими 31 травня

Після тривалої паузи відбувся новий обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 75 на 75.

Він відбувся завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Додому на батьківщину повернулися 70 чоловіків і пʼятеро жінок: 6 офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок, — йдеться в повідомленні.

Глава держави Володимир Зеленський уже опублікував перші щемливі фото зі звільненими українцями.

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