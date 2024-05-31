Мать-военнопленная и ее сын воссоединились после более двух лет разлуки — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Мать-военнопленная и ее сын воссоединились после более двух лет разлуки — видео

Дмитрий Лубинец
обмен пленными
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52-й обмен пленными между Украиной и РФ стал особенным в жизни маленького Дмитрия — он наконец-то смог обнять родную маму, которая находилась в российском плену более двух лет.

Еще одна украинская семья воссоединилась, несмотря на войну

Сегодня во время обмена мальчик Дима встретился с мамой, вернувшейся домой из плена. Женщина находилась на “Азовстали”, теперь она впервые за долгое время обняла своего сына!

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Украинский омбудсман обращает внимание на то, что эта долгожданная встреча стала настоящим подарком для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения.

Сейчас маму и ее ребенка переполняют эмоции.

Невозможно сдержать слез, глядя на видео. Отмечу, Дмитрия вернул домой Офис Омбудсмана из ТОТ Украины. Относительно мамы мальчика — военнопленную хотели незаконно засудить россияне. К счастью, она уже дома, — добавил Лубинец.

Он также подчеркнул, что украинские власти не остановятся, пока не вернут из российского плена всех наших людей.

Что известно об обмене пленными 31 мая

После продолжительной паузы состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ в формате 75 на 75.

Он был успешным благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Домой на родину вернулись 70 мужчин и пятеро женщин: 6 офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава.

В этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардейец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шестеро терроборонцев и четверо гражданских украинок, — сказано в сообщении.

Глава государства Владимир Зеленский уже опубликовал первые фото с освобожденными украинцами.

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