Мать-военнопленная и ее сын воссоединились после более двух лет разлуки — видео

52-й обмен пленными между Украиной и РФ стал особенным в жизни маленького Дмитрия — он наконец-то смог обнять родную маму, которая находилась в российском плену более двух лет.
Еще одна украинская семья воссоединилась, несмотря на войну
Украинский омбудсман обращает внимание на то, что эта долгожданная встреча стала настоящим подарком для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения.
Сейчас маму и ее ребенка переполняют эмоции.
Он также подчеркнул, что украинские власти не остановятся, пока не вернут из российского плена всех наших людей.
Что известно об обмене пленными 31 мая
После продолжительной паузы состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ в формате 75 на 75.
Он был успешным благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Домой на родину вернулись 70 мужчин и пятеро женщин: 6 офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава.
Глава государства Владимир Зеленский уже опубликовал первые фото с освобожденными украинцами.
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