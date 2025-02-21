Медіа порахували кількість здійснених Трампом "бажань Путіна" за місяць президентства

Видання навело короткий огляд 29 таких випадків за перший місяць повернення Трампа до влади.

Розмова з Путіним телефоном. Майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трамп вирішив, що настав час відновити прямий контакт між президентом США і Путіним, на якого поширюються санкції США та ЄС, а Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за злочини проти людяності та геноцид. 90-хвилинна розмова відбулася 12 лютого.

Хвалив Путіна: ​​«Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка», — сказав Трамп.

Сказав, що «хотів би» знову побачити Росію в G7: «Я б хотів, щоб вони повернулися. Я вважаю, що викинути їх було помилкою», — сказав Трамп журналістам наступного дня після розмови з Путіним.

Збереження російського контролю за великою частиною української території: міністр оборони США Піт Гегсет назвав «нереалістичною» мету України повернути всі території, які Росія окупувала з 2014 року.

Заявив, що росіяни мають «усі карти» в мирних переговорах, «оскільки вони захопили багато території».

Згода з вимогою Путіна щодо відсутності місій НАТО в Україні: Гегсет сказав, що будь-які війська з країн НАТО, які служать в Україні, не підпадають під Статтю 5 Альянсу, у якій сказано, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

Виключив введення військ США в Україну.

Сказав, що Європа, яка з 1945 року покладається на американський захист, має «подбати про себе».

Проведення беззастережних переговорів з Росією в Саудівській Аравії.

Незалучення представників України до цих переговорів.

Відмова допустити на переговори представників Європи.

Заявив, що Президент України Володимир Зеленський «розпочав цю війну».

Нібито назвав Зеленського «некомпетентним». (Згодом у ЦПД РНБО спростували, що Трамп начебто заявив про «некомпетентність» Володимира Зеленського: насправді його висловлювання стосувалося експрезидента США Джо Байдена — ред.)

Майже зовсім не критикував Путіна.

Сказав, що Путіну можна «довіряти і він прагне миру».

Закликав провести вибори в Україні.

Скоротив фінансування міжнародних спостерігачів й кіберагентств.

Назвав Зеленського «диктатором».

Підготовка інвестиційних угод із Росією: обговорювалися спільні проєкти в Арктиці.

Припинення фінансування демократичних неурядових організацій: Кремль давно скаржиться, що неурядові організації, які фінансуються США, є «фронтом розвідки», що розпалюють «кольорові революції» в колишніх радянських республіках.

Розпочав боротьбу з вокізмом (соціально-політична ідеологія, яка наголошує на боротьбі з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю в різних аспектах суспільного життя).

Критикував Європу через міграційну політику.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав перемогу ультраправого проросійського кандидата Келіна Джорджеску в Румунії, яку скасував Конституційний суд.

Венс критикував владу Німеччину через її позицію відсторонення від ультраправих.

Підтримка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах у ФРН.

Ілон Маск підтримує партію правих популістів Reform UK у Великій Британії.

США виступили проти формулювання «російська агресія» в проєкті заяви G7 щодо України.

Перемога Трампа на президентських виборах у США: Кремль, безумовно, задоволений тим, що Трамп переміг Камалу Гарріс.