Медіа порахували кількість здійснених Трампом "бажань Путіна" за місяць президентства
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Медіа порахували кількість здійснених Трампом "бажань Путіна" за місяць президентства

Трамп і Путін
Джерело:  Politico

Президент США Дональд Трамп під час своєї другої каденції вже 29 разів зробив те, чого хотів нелегітимний президент Росії Володимир Путін.

Головні тези:

  • Президент США ініціював прямі переговори з Росією, ігноруючи інтереси України та Європи.
  • Трамп активно впливав на політичну атмосферу в Європі, підтримуючи ультраправі партії та висловлюючи критику у відношенні до міграційної політики.
  • Посилення співпраці та інвестиційних угод з Росією під Трампом може мати негативний вплив на міжнародну безпеку та стабільність.

Здійснювач бажань Путіна: що зробив Трамп для дружби з РФ за місяць

Видання навело короткий огляд 29 таких випадків за перший місяць повернення Трампа до влади.

  1. Розмова з Путіним телефоном. Майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трамп вирішив, що настав час відновити прямий контакт між президентом США і Путіним, на якого поширюються санкції США та ЄС, а Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за злочини проти людяності та геноцид. 90-хвилинна розмова відбулася 12 лютого.

  2. Хвалив Путіна: ​​«Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка», — сказав Трамп.

  3. Сказав, що «хотів би» знову побачити Росію в G7: «Я б хотів, щоб вони повернулися. Я вважаю, що викинути їх було помилкою», — сказав Трамп журналістам наступного дня після розмови з Путіним.

  4. Збереження російського контролю за великою частиною української території: міністр оборони США Піт Гегсет назвав «нереалістичною» мету України повернути всі території, які Росія окупувала з 2014 року.

  5. Заявив, що росіяни мають «усі карти» в мирних переговорах, «оскільки вони захопили багато території».

  6. Згода з вимогою Путіна щодо відсутності місій НАТО в Україні: Гегсет сказав, що будь-які війська з країн НАТО, які служать в Україні, не підпадають під Статтю 5 Альянсу, у якій сказано, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

  7. Виключив введення військ США в Україну.

  8. Сказав, що Європа, яка з 1945 року покладається на американський захист, має «подбати про себе».

  9. Проведення беззастережних переговорів з Росією в Саудівській Аравії.

  10. Незалучення представників України до цих переговорів.

  11. Відмова допустити на переговори представників Європи.

  12. Заявив, що Президент України Володимир Зеленський «розпочав цю війну».

  13. Нібито назвав Зеленського «некомпетентним». (Згодом у ЦПД РНБО спростували, що Трамп начебто заявив про «некомпетентність» Володимира Зеленського: насправді його висловлювання стосувалося експрезидента США Джо Байдена — ред.)

  14. Майже зовсім не критикував Путіна.

  15. Сказав, що Путіну можна «довіряти і він прагне миру».

  16. Закликав провести вибори в Україні.

  17. Скоротив фінансування міжнародних спостерігачів й кіберагентств.

  18. Назвав Зеленського «диктатором».

  19. Підготовка інвестиційних угод із Росією: обговорювалися спільні проєкти в Арктиці.

  20. Припинення фінансування демократичних неурядових організацій: Кремль давно скаржиться, що неурядові організації, які фінансуються США, є «фронтом розвідки», що розпалюють «кольорові революції» в колишніх радянських республіках.

  21. Розпочав боротьбу з вокізмом (соціально-політична ідеологія, яка наголошує на боротьбі з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю в різних аспектах суспільного життя).

  22. Критикував Європу через міграційну політику.

  23. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав перемогу ультраправого проросійського кандидата Келіна Джорджеску в Румунії, яку скасував Конституційний суд.

  24. Венс критикував владу Німеччину через її позицію відсторонення від ультраправих.

  25. Підтримка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах у ФРН.

  26. Ілон Маск підтримує партію правих популістів Reform UK у Великій Британії.

  27. США виступили проти формулювання «російська агресія» в проєкті заяви G7 щодо України.

  28. Перемога Трампа на президентських виборах у США: Кремль, безумовно, задоволений тим, що Трамп переміг Камалу Гарріс.

  29. Трамп натякнув, що був би не проти зміни Конституції США, щоб він міг залишитися на посаді на третій термін. Путін уже зробив це в Росії.

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