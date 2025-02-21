Медиа посчитали количество осуществленных Трампом "желаний Путина" за месяц президентства

Издание привело краткий обзор 29 таких случаев за первый месяц возвращения Трампа к власти.

Разговор с Путиным телефоном. Спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину Трамп решил, что пора возобновить прямой контакт между президентом США и Путиным, на которого распространяются санкции США и ЕС, а Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за преступления против человечности и геноцид. 90-минутный разговор состоялся 12 февраля.

Хвалил Путина: ‚«Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия по этому звонку», — сказал Трамп.

Сказал, что «хотел бы» снова увидеть Россию в G7: «Я бы хотел, чтобы они вернулись. Я считаю, что выбросить их было ошибкой», — сказал Трамп журналистам на следующий день после разговора с Путиным.

Сохранение российского контроля над большой частью украинской территории: министр обороны США Пит Гегсет назвал «нереалистичной» цель Украины вернуть все территории, которые Россия оккупировала с 2014 года.

Заявил, что у россиян есть «все карты» в мирных переговорах, «поскольку они захватили много территории».

Согласие с требованием Путина об отсутствии миссий НАТО в Украине: Гегсет сказал, что любые войска из стран НАТО, которые служат в Украине, не подпадают под статью 5 Альянса, в которой говорится, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

Исключил ввод войск США в Украину.

Сказал, что Европа, которая с 1945 года полагается на американскую защиту, должна позаботиться о себе.

Проведение безоговорочных переговоров с Россией в Саудовской Аравии.

Непривлечение представителей Украины к этим переговорам.

Отказ допустить на переговоры представителей Европы.

Заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну».

Якобы назвал Зеленского "некомпетентным". (Впоследствии в ЦПИ СНБО опровергли, что Трамп вроде бы заявил о «некомпетентности» Владимира Зеленского: на самом деле его высказывание касалось экспрезидента США Джо Байдена — ред.)

Почти совсем не критиковал Путина.

Сказал, что Путину можно «доверять и он стремится к миру».

Призвал провести выборы в Украине.

Сократил финансирование международных наблюдателей и киберагентств.

Назвал Зеленского "диктатором".

Подготовка инвестиционных соглашений с Россией: обсуждались совместные проекты в Арктике.

Прекращение финансирования демократических неправительственных организаций: Кремль давно жалуется, что финансируемые США неправительственные организации являются «фронтом разведки», разжигающими «цветные революции» в бывших советских республиках.

Начал борьбу с вокизмом (социально-политическая идеология, подчеркивающая борьбу с несправедливостью, дискриминацией и неравенством в различных аспектах общественной жизни).

Критиковал Европу из-за миграционной политики.

Вице-президент США Джей Ди Венс поддержал победу ультраправого пророссийского кандидата Келина Джорджеску в Румынии, отмененную Конституционным судом.

Вэнс критиковал власть Германию из-за ее позиции отстранения от ультраправых.

Поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ.

Илон Маск поддерживает партию правых популистов Reform UK в Великобритании.

США выступили против формулировки «российская агрессия» в проекте заявления G7 по Украине.

Победа Трампа на президентских выборах в США: Кремль, безусловно, доволен, что Трамп победил Камалу Гаррис.