Медиа посчитали количество осуществленных Трампом "желаний Путина" за месяц президентства
Категория
Политика
Дата публикации

Медиа посчитали количество осуществленных Трампом "желаний Путина" за месяц президентства

Трамп и Путин
Читати українською
Источник:  Politico

Президент США Дональд Трамп во время своей второй каденции уже 29 раз сделал то, что хотел нелегитимный президент России Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Трамп уже 29 раз сделал то, что хотел Путин, инициируя прямые переговоры с Россией и поддерживая ультраправые партии в Европе.
  • Усиление сотрудничества и инвестиционных соглашений с Россией под Трампом может негативно повлиять на международную безопасность и стабильность.
  • Трамп выразил поддержку Путину, восхвалив его и заявив, что хочет видеть Россию вновь в составе G7, игнорируя интересы Украины и Европы.

Исполнитель желаний Путина: что сделал Трамп для дружбы с РФ за месяц

Издание привело краткий обзор 29 таких случаев за первый месяц возвращения Трампа к власти.

  1. Разговор с Путиным телефоном. Спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину Трамп решил, что пора возобновить прямой контакт между президентом США и Путиным, на которого распространяются санкции США и ЕС, а Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за преступления против человечности и геноцид. 90-минутный разговор состоялся 12 февраля.

  2. Хвалил Путина: ‚«Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия по этому звонку», — сказал Трамп.

  3. Сказал, что «хотел бы» снова увидеть Россию в G7: «Я бы хотел, чтобы они вернулись. Я считаю, что выбросить их было ошибкой», — сказал Трамп журналистам на следующий день после разговора с Путиным.

  4. Сохранение российского контроля над большой частью украинской территории: министр обороны США Пит Гегсет назвал «нереалистичной» цель Украины вернуть все территории, которые Россия оккупировала с 2014 года.

  5. Заявил, что у россиян есть «все карты» в мирных переговорах, «поскольку они захватили много территории».

  6. Согласие с требованием Путина об отсутствии миссий НАТО в Украине: Гегсет сказал, что любые войска из стран НАТО, которые служат в Украине, не подпадают под статью 5 Альянса, в которой говорится, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

  7. Исключил ввод войск США в Украину.

  8. Сказал, что Европа, которая с 1945 года полагается на американскую защиту, должна позаботиться о себе.

  9. Проведение безоговорочных переговоров с Россией в Саудовской Аравии.

  10. Непривлечение представителей Украины к этим переговорам.

  11. Отказ допустить на переговоры представителей Европы.

  12. Заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну».

  13. Якобы назвал Зеленского "некомпетентным". (Впоследствии в ЦПИ СНБО опровергли, что Трамп вроде бы заявил о «некомпетентности» Владимира Зеленского: на самом деле его высказывание касалось экспрезидента США Джо Байдена — ред.)

  14. Почти совсем не критиковал Путина.

  15. Сказал, что Путину можно «доверять и он стремится к миру».

  16. Призвал провести выборы в Украине.

  17. Сократил финансирование международных наблюдателей и киберагентств.

  18. Назвал Зеленского "диктатором".

  19. Подготовка инвестиционных соглашений с Россией: обсуждались совместные проекты в Арктике.

  20. Прекращение финансирования демократических неправительственных организаций: Кремль давно жалуется, что финансируемые США неправительственные организации являются «фронтом разведки», разжигающими «цветные революции» в бывших советских республиках.

  21. Начал борьбу с вокизмом (социально-политическая идеология, подчеркивающая борьбу с несправедливостью, дискриминацией и неравенством в различных аспектах общественной жизни).

  22. Критиковал Европу из-за миграционной политики.

  23. Вице-президент США Джей Ди Венс поддержал победу ультраправого пророссийского кандидата Келина Джорджеску в Румынии, отмененную Конституционным судом.

  24. Вэнс критиковал власть Германию из-за ее позиции отстранения от ультраправых.

  25. Поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ.

  26. Илон Маск поддерживает партию правых популистов Reform UK в Великобритании.

  27. США выступили против формулировки «российская агрессия» в проекте заявления G7 по Украине.

  28. Победа Трампа на президентских выборах в США: Кремль, безусловно, доволен, что Трамп победил Камалу Гаррис.

  29. Трамп намекнул, что был бы не против изменения Конституции США, чтобы он мог остаться в должности на третий срок. Путин уже сделал это в России.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа и Путина. США назвали главное условие
Госдеп США
Путин и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команды Трампа и Путина проводят тайные встречи в Швейцарии
США и РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Нет аппетита. У Трампа цинично высказались о поддержке Украины
Джонсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?