Президент США Дональд Трамп во время своей второй каденции уже 29 раз сделал то, что хотел нелегитимный президент России Владимир Путин.
Главные тезисы
- Трамп уже 29 раз сделал то, что хотел Путин, инициируя прямые переговоры с Россией и поддерживая ультраправые партии в Европе.
- Усиление сотрудничества и инвестиционных соглашений с Россией под Трампом может негативно повлиять на международную безопасность и стабильность.
- Трамп выразил поддержку Путину, восхвалив его и заявив, что хочет видеть Россию вновь в составе G7, игнорируя интересы Украины и Европы.
Исполнитель желаний Путина: что сделал Трамп для дружбы с РФ за месяц
Издание привело краткий обзор 29 таких случаев за первый месяц возвращения Трампа к власти.
Разговор с Путиным телефоном. Спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину Трамп решил, что пора возобновить прямой контакт между президентом США и Путиным, на которого распространяются санкции США и ЕС, а Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за преступления против человечности и геноцид. 90-минутный разговор состоялся 12 февраля.
Хвалил Путина: ‚«Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия по этому звонку», — сказал Трамп.
Сказал, что «хотел бы» снова увидеть Россию в G7: «Я бы хотел, чтобы они вернулись. Я считаю, что выбросить их было ошибкой», — сказал Трамп журналистам на следующий день после разговора с Путиным.
Сохранение российского контроля над большой частью украинской территории: министр обороны США Пит Гегсет назвал «нереалистичной» цель Украины вернуть все территории, которые Россия оккупировала с 2014 года.
Заявил, что у россиян есть «все карты» в мирных переговорах, «поскольку они захватили много территории».
Согласие с требованием Путина об отсутствии миссий НАТО в Украине: Гегсет сказал, что любые войска из стран НАТО, которые служат в Украине, не подпадают под статью 5 Альянса, в которой говорится, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.
Исключил ввод войск США в Украину.
Сказал, что Европа, которая с 1945 года полагается на американскую защиту, должна позаботиться о себе.
Проведение безоговорочных переговоров с Россией в Саудовской Аравии.
Непривлечение представителей Украины к этим переговорам.
Отказ допустить на переговоры представителей Европы.
Заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну».
Якобы назвал Зеленского "некомпетентным". (Впоследствии в ЦПИ СНБО опровергли, что Трамп вроде бы заявил о «некомпетентности» Владимира Зеленского: на самом деле его высказывание касалось экспрезидента США Джо Байдена — ред.)
Почти совсем не критиковал Путина.
Сказал, что Путину можно «доверять и он стремится к миру».
Призвал провести выборы в Украине.
Сократил финансирование международных наблюдателей и киберагентств.
Назвал Зеленского "диктатором".
Подготовка инвестиционных соглашений с Россией: обсуждались совместные проекты в Арктике.
Прекращение финансирования демократических неправительственных организаций: Кремль давно жалуется, что финансируемые США неправительственные организации являются «фронтом разведки», разжигающими «цветные революции» в бывших советских республиках.
Начал борьбу с вокизмом (социально-политическая идеология, подчеркивающая борьбу с несправедливостью, дискриминацией и неравенством в различных аспектах общественной жизни).
Критиковал Европу из-за миграционной политики.
Вице-президент США Джей Ди Венс поддержал победу ультраправого пророссийского кандидата Келина Джорджеску в Румынии, отмененную Конституционным судом.
Вэнс критиковал власть Германию из-за ее позиции отстранения от ультраправых.
Поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ.
Илон Маск поддерживает партию правых популистов Reform UK в Великобритании.
США выступили против формулировки «российская агрессия» в проекте заявления G7 по Украине.
Победа Трампа на президентских выборах в США: Кремль, безусловно, доволен, что Трамп победил Камалу Гаррис.
Трамп намекнул, что был бы не против изменения Конституции США, чтобы он мог остаться в должности на третий срок. Путин уже сделал это в России.
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