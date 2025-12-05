Меланія Трамп допомогла повернути 7 дітей в Україну з ТОТ та РФ

Напередодні Дня Святого Миколая 7 українських дітей, вивезених у Росію чи на окуповані території, повернулися додому.

Україна повернула 7 викрадених РФ дітей — допомогла Меланія Трамп

Діти віком від 8 до 16 років побачилися зі своїми рідними, а один із них скоро відсвяткує свої 17 років з рідними, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, один підліток з Херсонщини мав залишитися в бабусі "на кілька тижнів", а провів роки на тимчасово окупованій території.

Окупаційні "служби" вже готували документи, щоб відправити його до інтернату, але завдяки нашим зусиллям його вдалося повернути до рідної мами. Дмитро Лубінець Омбудсман України

В Україні з рідною тіткою возз'єдналися двоє братів-близнюків. Їхня мама померла на території Росії, де діти вимушено перебували через війну. Після її смерті хлопчиків забрали в російський інтернат.

Також на рідну землю повернувся хлопець, який разом із батьком виїхав до Європи, а опинився в Росії в родичів. А ще — дівчинка з Харківщини, яка пережила поранення, втрату батька і загрозу "усиновлення" в російську сім'ю. Поширити

За допомогу в репатріації дітей Лубінець подякував, зокрема, Меланії Трамп, яка нещодавно анонсувала їхнє повернення.

Це відбулося завдяки активним зусиллям команди Офісу Омбудсмана, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua. Також хочу подякувати Першій Леді США Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей та сподіваюся на подальшу посередницьку діяльність, яка вже показала свою ефективність.

Омбудсмен зауважив, що процес повернення дітей завжди "складний, багатоетапний і часто непередбачуваний".

Ми витратили багато часу й зусиль, аби ці семеро дітей знову опинилися вдома. Команда Офісу Омбудсмана щоденно опрацьовувала деталі, шукала можливості фінансування, організовувала логістику, забезпечувала юридичний супровід та цілодобово контролювала кожен крок. Поширити

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: