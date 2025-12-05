Меланія Трамп допомогла повернути 7 дітей в Україну з ТОТ та РФ

Напередодні Дня Святого Миколая 7 українських дітей, вивезених у Росію чи на окуповані території, повернулися додому.
Головні тези:
- Меланія Трамп допомогла повернути украдених українських дітей з ТОТ та Росії назад до їх батьків.
- Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виділив велику роль команди Офісу Омбудсмана та президентської ініціативи Bring Kids Back Ua у поверненні дітей.
Україна повернула 7 викрадених РФ дітей — допомогла Меланія Трамп
Діти віком від 8 до 16 років побачилися зі своїми рідними, а один із них скоро відсвяткує свої 17 років з рідними, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами омбудсмена, один підліток з Херсонщини мав залишитися в бабусі "на кілька тижнів", а провів роки на тимчасово окупованій території.
В Україні з рідною тіткою возз'єдналися двоє братів-близнюків. Їхня мама померла на території Росії, де діти вимушено перебували через війну. Після її смерті хлопчиків забрали в російський інтернат.
За допомогу в репатріації дітей Лубінець подякував, зокрема, Меланії Трамп, яка нещодавно анонсувала їхнє повернення.
Це відбулося завдяки активним зусиллям команди Офісу Омбудсмана, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua. Також хочу подякувати Першій Леді США Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей та сподіваюся на подальшу посередницьку діяльність, яка вже показала свою ефективність.
Омбудсмен зауважив, що процес повернення дітей завжди "складний, багатоетапний і часто непередбачуваний".
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-