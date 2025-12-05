Мелания Трамп помогла вернуть 7 детей в Украину из ВОТ и РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Мелания Трамп помогла вернуть 7 детей в Украину из ВОТ и РФ

Дмитрий Лубинец
Трамп
Читати українською

В канун Дня Святого Николая 7 украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории, вернулись домой.

Главные тезисы

  • Мелания Трамп сделала значительный вклад в возвращение 7 украденных украинских детей из ВОТ и России обратно к их родителям.
  • Важную роль в репатриации детей сыграла команда Офиса Омбудсмана и президентская инициатива Bring Kids Back Ua.
  • Омбудсмен Украины выразил благодарность Мелании Трамп за гуманитарную поддержку и готовность посредничать в вопросе возвращения украденных детей.

Украина вернула 7 похищенных РФ детей — помогла Мелания Трамп

Дети от 8 до 16 лет увиделись со своими родными, а один из них скоро отпразднует свои 17 лет с родными, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, один подросток из Херсона должен был остаться у бабушки "на несколько недель", а провел годы на временно оккупированной территории.

Оккупационные "службы" уже готовили документы, чтобы отправить его в интернат, но благодаря нашим усилиям его удалось вернуть к родной маме.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

В Украине с родной тетей воссоединились два брата-близнецы. Их мама умерла на территории России, где дети вынужденно находились из-за войны. После ее смерти мальчиков забрали в русский интернат.

Также на родную землю вернулся парень, который вместе с отцом уехал в Европу, а очутился в России у родственников. А еще — девочка из Харьковщины, которая пережила ранение, потерю отца и угрозу усыновления в российскую семью.

За помощь в репатриации детей Лубинец поблагодарил, в частности, Меланию Трамп, которая недавно анонсировала их возвращение.

Это произошло благодаря активным усилиям команды Офиса Омбудсмана в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua. Также хочу поблагодарить Первую Леди США Меланию Трамп за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей и надеюсь на дальнейшую посредническую деятельность, которая уже показала свою эффективность.

Омбудсмен заметил, что процесс возвращения детей всегда "сложный, многоэтапный и часто непредсказуемый".

Мы потратили много времени и усилий, чтобы эти семь детей снова очутились дома. Команда Офиса Омбудсмана ежедневно прорабатывала детали, искала возможности финансирования, организовывала логистику, обеспечивала юридическое сопровождение и круглосуточно контролировала каждый шаг.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще 8 детей и подростков с ВОТ
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из России группу детей-воспитанников спецшколы в Николаевской области
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из ВОТ еще троих детей
Bring Kids Back UA
дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?