Мелания Трамп помогла вернуть 7 детей в Украину из ВОТ и РФ

В канун Дня Святого Николая 7 украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории, вернулись домой.

Украина вернула 7 похищенных РФ детей — помогла Мелания Трамп

Дети от 8 до 16 лет увиделись со своими родными, а один из них скоро отпразднует свои 17 лет с родными, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, один подросток из Херсона должен был остаться у бабушки "на несколько недель", а провел годы на временно оккупированной территории.

Оккупационные "службы" уже готовили документы, чтобы отправить его в интернат, но благодаря нашим усилиям его удалось вернуть к родной маме. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

В Украине с родной тетей воссоединились два брата-близнецы. Их мама умерла на территории России, где дети вынужденно находились из-за войны. После ее смерти мальчиков забрали в русский интернат.

Также на родную землю вернулся парень, который вместе с отцом уехал в Европу, а очутился в России у родственников. А еще — девочка из Харьковщины, которая пережила ранение, потерю отца и угрозу усыновления в российскую семью. Поделиться

За помощь в репатриации детей Лубинец поблагодарил, в частности, Меланию Трамп, которая недавно анонсировала их возвращение.

Это произошло благодаря активным усилиям команды Офиса Омбудсмана в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua. Также хочу поблагодарить Первую Леди США Меланию Трамп за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей и надеюсь на дальнейшую посредническую деятельность, которая уже показала свою эффективность.

Омбудсмен заметил, что процесс возвращения детей всегда "сложный, многоэтапный и часто непредсказуемый".

Мы потратили много времени и усилий, чтобы эти семь детей снова очутились дома. Команда Офиса Омбудсмана ежедневно прорабатывала детали, искала возможности финансирования, организовывала логистику, обеспечивала юридическое сопровождение и круглосуточно контролировала каждый шаг. Поделиться

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: