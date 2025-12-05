Мелания Трамп помогла вернуть 7 детей в Украину из ВОТ и РФ

В канун Дня Святого Николая 7 украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории, вернулись домой.
Главные тезисы
- Мелания Трамп сделала значительный вклад в возвращение 7 украденных украинских детей из ВОТ и России обратно к их родителям.
- Важную роль в репатриации детей сыграла команда Офиса Омбудсмана и президентская инициатива Bring Kids Back Ua.
- Омбудсмен Украины выразил благодарность Мелании Трамп за гуманитарную поддержку и готовность посредничать в вопросе возвращения украденных детей.
Украина вернула 7 похищенных РФ детей — помогла Мелания Трамп
Дети от 8 до 16 лет увиделись со своими родными, а один из них скоро отпразднует свои 17 лет с родными, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, один подросток из Херсона должен был остаться у бабушки "на несколько недель", а провел годы на временно оккупированной территории.
В Украине с родной тетей воссоединились два брата-близнецы. Их мама умерла на территории России, где дети вынужденно находились из-за войны. После ее смерти мальчиков забрали в русский интернат.
За помощь в репатриации детей Лубинец поблагодарил, в частности, Меланию Трамп, которая недавно анонсировала их возвращение.
Это произошло благодаря активным усилиям команды Офиса Омбудсмана в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua. Также хочу поблагодарить Первую Леди США Меланию Трамп за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей и надеюсь на дальнейшую посредническую деятельность, которая уже показала свою эффективность.
Омбудсмен заметил, что процесс возвращения детей всегда "сложный, многоэтапный и часто непредсказуемый".
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
