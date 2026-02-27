Меланія Трамп очолить засідання РБ ООН — це станеться вперше в історії

Білий дім офіційно підтвредив, що перша леді США Меланія Трамп буде головувати на засіданні Ради Безпеки Організації об'єднаних націй. Воно відбудеться у понеділок, 2 березня.

Трамп доручив дружині очолити засідання РБ ООН

У березні 2026 року стартує період головування Штатів в Організації об'єднаних націй.

Цього разу американську владу в Раді безпеки представить перша леді США Меланія Трамп — це станеться вперше в історії ООН.

Згідно з даними журналістів, дружина Дональда Трампапід час свого виступу зосередиться на освіті як інструменті виховання толерантності та сприяння глобальному миру в цій міжнародній організації.

Засідання під назвою "Діти, технології та освіта в умовах конфлікту" стане першим випадком, коли перша леді чинного президента США головуватиме на засіданні ради, що складається з 15 членів, і розпочне перше засідання, присвячене останньому терміну головування Сполучених Штатів. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що Дональд Трамп ухвалив це рішення на тлі погіршення його ставлення до ООН.