Меланія Трамп очолить засідання РБ ООН — це станеться вперше в історії
Категорія
Світ
Дата публікації

Меланія Трамп очолить засідання РБ ООН — це станеться вперше в історії

Меланія Трамп
Read in English
Джерело:  The Guardian

Білий дім офіційно підтвредив, що перша леді США Меланія Трамп буде головувати на засіданні Ради Безпеки Організації об'єднаних націй. Воно відбудеться у понеділок, 2 березня.

Головні тези:

  • Трамп ухвалив це рішення на тлі погіршення відносин з ООН.
  • Він уже вивів США з кількох агентств, пов'язаних з цією організацією.

Трамп доручив дружині очолити засідання РБ ООН

У березні 2026 року стартує період головування Штатів в Організації об'єднаних націй.

Цього разу американську владу в Раді безпеки представить перша леді США Меланія Трамп — це станеться вперше в історії ООН.

Згідно з даними журналістів, дружина Дональда Трампапід час свого виступу зосередиться на освіті як інструменті виховання толерантності та сприяння глобальному миру в цій міжнародній організації.

Засідання під назвою "Діти, технології та освіта в умовах конфлікту" стане першим випадком, коли перша леді чинного президента США головуватиме на засіданні ради, що складається з 15 членів, і розпочне перше засідання, присвячене останньому терміну головування Сполучених Штатів.

Журналісти звертають увагу на те, що Дональд Трамп ухвалив це рішення на тлі погіршення його ставлення до ООН.

На його переконання, ця організація є "неефективною" та потребує реформування.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Початок поганого анекдоту". Сомалі очолить Радбез ООН
Сомалі очолить Радбез ООН - до чого готуватися
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче отримати мільярди доларів за створення нової "ООН"
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США не голосували в ООН за тривалий мир для України — Келлог обурений
Келлог

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?