Меланія Трамп очолить засідання РБ ООН — це станеться вперше в історії

Білий дім офіційно підтвредив, що перша леді США Меланія Трамп буде головувати на засіданні Ради Безпеки Організації об'єднаних націй. Воно відбудеться у понеділок, 2 березня.
Головні тези:
- Трамп ухвалив це рішення на тлі погіршення відносин з ООН.
- Він уже вивів США з кількох агентств, пов'язаних з цією організацією.
Трамп доручив дружині очолити засідання РБ ООН
У березні 2026 року стартує період головування Штатів в Організації об'єднаних націй.
Цього разу американську владу в Раді безпеки представить перша леді США Меланія Трамп — це станеться вперше в історії ООН.
Згідно з даними журналістів, дружина Дональда Трампапід час свого виступу зосередиться на освіті як інструменті виховання толерантності та сприяння глобальному миру в цій міжнародній організації.
Журналісти звертають увагу на те, що Дональд Трамп ухвалив це рішення на тлі погіршення його ставлення до ООН.
На його переконання, ця організація є "неефективною" та потребує реформування.
