Мелания Трамп возглавит заседание СБ ООН — это произойдет впервые в истории

Белый дом официально подтвердил, что первая леди США Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он состоится в понедельник, 2 марта.

В марте 2026 года стартует период председательства Штатов в Организации объединенных наций.

На этот раз американские власти в Совбезе представит первая леди США Мелания Трамп — это произойдет впервые в истории ООН.

Согласно данным журналистов, супруга Дональда Трампа во время своего выступления сосредоточится на образовании как инструменте воспитания толерантности и содействии глобальному миру в этой международной организации.

Заседание под названием "Дети, технологии и образование в условиях конфликта" станет первым случаем, когда первая леди действующего президента США будет председательствовать на заседании совета, состоящего из 15 членов, и начнет первое заседание, посвященное последнему сроку председательства Соединенных Штатов.

Журналисты обращают внимание, что Дональд Трамп принял это решение на фоне ухудшения его отношения к ООН.