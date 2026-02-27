Мелания Трамп возглавит заседание СБ ООН — это произойдет впервые в истории
Мелания Трамп
Источник:  The Guardian

Белый дом официально подтвердил, что первая леди США Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он состоится в понедельник, 2 марта.

Главные тезисы

  • Трамп принял это решение на фоне ухудшающихся отношений с ООН.
  • Он уже вывел США из ряда агентств, связанных с этой организацией.

Трамп поручил жене возглавить заседание СБ ООН

В марте 2026 года стартует период председательства Штатов в Организации объединенных наций.

На этот раз американские власти в Совбезе представит первая леди США Мелания Трамп — это произойдет впервые в истории ООН.

Согласно данным журналистов, супруга Дональда Трампа во время своего выступления сосредоточится на образовании как инструменте воспитания толерантности и содействии глобальному миру в этой международной организации.

Заседание под названием "Дети, технологии и образование в условиях конфликта" станет первым случаем, когда первая леди действующего президента США будет председательствовать на заседании совета, состоящего из 15 членов, и начнет первое заседание, посвященное последнему сроку председательства Соединенных Штатов.

Журналисты обращают внимание, что Дональд Трамп принял это решение на фоне ухудшения его отношения к ООН.

По его убеждению, эта организация "неэффективна" и требует реформирования.

