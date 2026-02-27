Мелания Трамп возглавит заседание СБ ООН — это произойдет впервые в истории

Белый дом официально подтвердил, что первая леди США Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он состоится в понедельник, 2 марта.
Главные тезисы
- Трамп принял это решение на фоне ухудшающихся отношений с ООН.
- Он уже вывел США из ряда агентств, связанных с этой организацией.
Трамп поручил жене возглавить заседание СБ ООН
В марте 2026 года стартует период председательства Штатов в Организации объединенных наций.
На этот раз американские власти в Совбезе представит первая леди США Мелания Трамп — это произойдет впервые в истории ООН.
Согласно данным журналистов, супруга Дональда Трампа во время своего выступления сосредоточится на образовании как инструменте воспитания толерантности и содействии глобальному миру в этой международной организации.
Журналисты обращают внимание, что Дональд Трамп принял это решение на фоне ухудшения его отношения к ООН.
По его убеждению, эта организация "неэффективна" и требует реформирования.
