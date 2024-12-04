Мер Тбілісі цинічно пригрозив "відповіддю" держслужбовцям за підтримку протестів
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Мер Тбілісі цинічно пригрозив "відповіддю" держслужбовцям за підтримку протестів

Мер Тбілісі цинічно пригрозив "відповіддю" держслужбовцям за підтримку протестів
Джерело:  SOVA

Мер Тбілісі та генеральний секретар партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив, що державні службовці, які підтримали протести, зіткнуться з реакцією влади. Також дії протестувальників він назвав “диверсією”.

Головні тези:

  • Мер Тбілісі загрожує держслужбовцям реакцією за підтримку протестів та називає дії протестувальників “диверсією”.
  • Протести у Грузії були спровоковані відмовою від переговорів про вступ до ЄС та рішенням щодо не визнання результатів виборів.
  • Поліція у Тбілісі жорстко розганяє мітинги, використовуючи водомети та сльозогінний газ, що викликає негативну реакцію громадськості.
  • Лідера опозиції та журналістів затримали під час протестів, а прем'єр Грузії подякував силовикам за розгін.
  • Мітинги тривають у Грузії шостий день, людей жорстко розганяють, але протести продовжуються по всій країні.

Мер Тбілісі погрожує держслужбовцям, які підтримали протести у Грузії

Як зазначає видання, під час засідання міського уряду Каладзе назвав дії протестувальників "спробою диверсії та державного перевороту".

Він уточнив, що петицію на підтримку протестів підписали 229 співробітників мерії з-поміж близько 32 000 працівників столичної адміністрації.

Хочу подякувати всім, хто з гідністю, професіоналізмом і чесністю служить нашій країні, місту та його мешканцям. Спроба диверсії не залишиться без відповіді, але в межах конституції та закону, — цинічно заявив Каладзе.

Що важливо знати про протести у Грузії

Як уже згадувалося раніше, 28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який де-факто є ставлеником Кремля, оголосив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Про це проросійський політик заявив після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

28 листопада під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.

У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Зранку 2 грудня у Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної партії "Коаліція змін" Зураба Джапарідзе, а також кілька журналістів. При цьому прем'єр Грузії подякував силовикам за розгін протестів.

Мітинги тривають шостий день у центрі грузинської столиці, а також в Батумі, Кобулети, Озургети та інших містах країни.

У столиці Грузії кожної ночі спецпризначенці жорстко розганяють людей, використовуючи водомети та сльозогінний газ і затримує мітингувальників.

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