Мэр Тбилиси цинично пригрозил "ответом" госслужащим за поддержку протестов

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что поддержавшие протесты государственные служащие столкнутся с реакцией властей. Также действия протестующих он назвал диверсией.

Мэр Тбилиси угрожает госслужащим, поддержавшим протесты в Грузии

Как отмечает издание, на заседании городского правительства Каладзе назвал действия протестующих "попыткой диверсии и государственного переворота".

Он уточнил, что петицию в поддержку протестов подписали 229 сотрудников мэрии из около 32 000 работников столичной администрации.

Хочу поблагодарить всех, кто с достоинством, профессионализмом и честностью служит нашей стране, городу и его жителям. Попытка диверсии не останется без ответа, но в рамках конституции и закона, — цинично заявил Каладзе. Поделиться

Что важно знать о протестах в Грузии

Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.

В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику.

Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.

Митинги проходят шестой день в центре грузинской столицы, а также в Батуми, Кобулеты, Озургеты и других городах страны.

В столице Грузии каждую ночь спецназовцы жестко разгоняют людей, используя водометы и слезоточивый газ и задерживая митингующих.