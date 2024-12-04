Мэр Тбилиси цинично пригрозил "ответом" госслужащим за поддержку протестов
Категория
Мир
Дата публикации

Мэр Тбилиси цинично пригрозил "ответом" госслужащим за поддержку протестов

Мэр Тбилиси цинично пригрозил "ответом" госслужащим за поддержку протестов
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Источник:  SOVA

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что поддержавшие протесты государственные служащие столкнутся с реакцией властей. Также действия протестующих он назвал диверсией.

Главные тезисы

  • Мэр Тбилиси грозит госслужащим реакцией за поддержку протестов и называет действия протестующих диверсией.
  • Протесты в Грузии были спровоцированы отказом от переговоров о вступлении в ЕС и решением о непризнании результатов выборов.
  • Полиция в Тбилиси жестко разгоняет митинги, используя водометы и слезоточивый газ, что вызывает негативную реакцию общественности.
  • Лидера оппозиции и журналистов задержали во время протестов, а премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон.
  • Митинги продолжаются в Грузии шестой день, людей жестко разгоняют, но протесты продолжаются по всей стране.

Мэр Тбилиси угрожает госслужащим, поддержавшим протесты в Грузии

Как отмечает издание, на заседании городского правительства Каладзе назвал действия протестующих "попыткой диверсии и государственного переворота".

Он уточнил, что петицию в поддержку протестов подписали 229 сотрудников мэрии из около 32 000 работников столичной администрации.

Хочу поблагодарить всех, кто с достоинством, профессионализмом и честностью служит нашей стране, городу и его жителям. Попытка диверсии не останется без ответа, но в рамках конституции и закона, — цинично заявил Каладзе.

Что важно знать о протестах в Грузии

Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.

В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику.

Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.

Митинги проходят шестой день в центре грузинской столицы, а также в Батуми, Кобулеты, Озургеты и других городах страны.

В столице Грузии каждую ночь спецназовцы жестко разгоняют людей, используя водометы и слезоточивый газ и задерживая митингующих.

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