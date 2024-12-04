Мэр Тбилиси цинично пригрозил "ответом" госслужащим за поддержку протестов

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что поддержавшие протесты государственные служащие столкнутся с реакцией властей. Также действия протестующих он назвал диверсией.
Главные тезисы
- Мэр Тбилиси грозит госслужащим реакцией за поддержку протестов и называет действия протестующих диверсией.
- Протесты в Грузии были спровоцированы отказом от переговоров о вступлении в ЕС и решением о непризнании результатов выборов.
- Полиция в Тбилиси жестко разгоняет митинги, используя водометы и слезоточивый газ, что вызывает негативную реакцию общественности.
- Лидера оппозиции и журналистов задержали во время протестов, а премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон.
- Митинги продолжаются в Грузии шестой день, людей жестко разгоняют, но протесты продолжаются по всей стране.
Мэр Тбилиси угрожает госслужащим, поддержавшим протесты в Грузии
Как отмечает издание, на заседании городского правительства Каладзе назвал действия протестующих "попыткой диверсии и государственного переворота".
Он уточнил, что петицию в поддержку протестов подписали 229 сотрудников мэрии из около 32 000 работников столичной администрации.
Что важно знать о протестах в Грузии
Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".
Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.
28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.
В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику.
Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.
Митинги проходят шестой день в центре грузинской столицы, а также в Батуми, Кобулеты, Озургеты и других городах страны.
В столице Грузии каждую ночь спецназовцы жестко разгоняют людей, используя водометы и слезоточивый газ и задерживая митингующих.
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