Мерц наголосив на неможливості повернення Росії до G7
Дата публікації

Мерц наголосив на неможливості повернення Росії до G7

Мерц
Read in English
Джерело:  DW

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключає можливість повернення Росії до «Групи восьми», як це передбачено в «мирному плані» Трампа для України.

Головні тези:

  • Мерц та Макрон виступають проти повернення Росії до формату G8 після анексії Криму.
  • Верхівка G7 підтверджує турботу про підтримку України та засуджує дії Росії.
  • Обговорення щодо можливості повернення РФ до Групи восьми відбувається на основі консенсусу серед членів.

Мерц відкинув ідею США щодо повернення РФ до G7

На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи, — сказав Мерц на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Він наголосив, що повернення до формату G8 може бути узгоджено тільки на основі консенсусу.

Як зазначається, президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну точку зору напередодні, коли заявив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.

Росію було виключено з групи G8 у 2014 році після анексії українського Криму, нагадує DW. Під час першого президентства у 2017-2021 рр. Дональд Трамп неодноразово намагався сприяти поверненню РФ до "Групи восьми".

За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7 усі її члени домовилися й надалі посилювати економічний тиск на Росію, аби примусити її припинити війну проти України.

Категорія
Політика
Дата публікації
