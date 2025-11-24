Мерц наголосив на неможливості повернення Росії до G7

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключає можливість повернення Росії до «Групи восьми», як це передбачено в «мирному плані» Трампа для України.
Головні тези:
- Мерц та Макрон виступають проти повернення Росії до формату G8 після анексії Криму.
- Верхівка G7 підтверджує турботу про підтримку України та засуджує дії Росії.
- Обговорення щодо можливості повернення РФ до Групи восьми відбувається на основі консенсусу серед членів.
Мерц відкинув ідею США щодо повернення РФ до G7
На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи, — сказав Мерц на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.
Він наголосив, що повернення до формату G8 може бути узгоджено тільки на основі консенсусу.
Росію було виключено з групи G8 у 2014 році після анексії українського Криму, нагадує DW. Під час першого президентства у 2017-2021 рр. Дональд Трамп неодноразово намагався сприяти поверненню РФ до "Групи восьми".
За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7 усі її члени домовилися й надалі посилювати економічний тиск на Росію, аби примусити її припинити війну проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-