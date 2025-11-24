Мерц наголосив на неможливості повернення Росії до G7

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключає можливість повернення Росії до «Групи восьми», як це передбачено в «мирному плані» Трампа для України.

Мерц відкинув ідею США щодо повернення РФ до G7

На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи, — сказав Мерц на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Він наголосив, що повернення до формату G8 може бути узгоджено тільки на основі консенсусу.

Як зазначається, президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну точку зору напередодні, коли заявив, що передумов для повторного прийняття Росії немає. Поширити

Росію було виключено з групи G8 у 2014 році після анексії українського Криму, нагадує DW. Під час першого президентства у 2017-2021 рр. Дональд Трамп неодноразово намагався сприяти поверненню РФ до "Групи восьми".