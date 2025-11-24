Мерц отметил невозможность возвращения России в G7

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключает возможность возвращения России в "Группу восьми", как это предусмотрено в "мирном плане" Трампа для Украины.
Главные тезисы
- Мерц и Макрон отвергают идею возвращения России в G7 после аннексии Крыма.
- Возвращение РФ в формат G8 требует консенсуса среди членов группы.
- Усиливается экономическое давление на Россию со стороны G7 для прекращения войны против Украины.
Мерц отверг идею США по возвращению РФ в G7
В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, не являющихся Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу, — сказал Мерц на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.
Он подчеркнул, что возврат к формату G8 может быть согласован только на основе консенсуса.
Россия была исключена из группы G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма, напоминает DW. Во время первого президентства в 2017-2021 гг. Дональд Трамп неоднократно пытался содействовать возвращению РФ в "Группу восьми".
По итогам встречи министров иностранных дел G7 все ее члены договорились и дальше усиливать экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-