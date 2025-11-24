Мерц отметил невозможность возвращения России в G7

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключает возможность возвращения России в "Группу восьми", как это предусмотрено в "мирном плане" Трампа для Украины.

Мерц отверг идею США по возвращению РФ в G7

В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, не являющихся Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу, — сказал Мерц на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.

Он подчеркнул, что возврат к формату G8 может быть согласован только на основе консенсуса.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал аналогичную точку зрения накануне, когда заявил, что предпосылок для повторного принятия России нет. Поделиться

Россия была исключена из группы G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма, напоминает DW. Во время первого президентства в 2017-2021 гг. Дональд Трамп неоднократно пытался содействовать возвращению РФ в "Группу восьми".