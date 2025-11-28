Мерц назвав вагомий важіль для примусу Росії до мирних переговорів

Мерц знайшов важіль тиску на Росію

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом у Берліні 28 листопада.

Мерц акцентував на тому, що останніми днями спостерігається нова динаміка в пошуку шляхів завершення війни.

Канцлер зазначив, що партнери хочуть просунутися вперед у питанні заморожених активів РФ «як знак сили та як важіль, щоб справді змусити Москву сісти за стіл переговорів».

Після того як прем’єр-міністр Бельгії ще раз детально виклав свою позицію, члени ЄС перейдуть до конкретних обговорень юридичних текстів, намагаючись знайти спільне та прийнятне для всіх рішення, сказав Мерц.

Зрештою, нам потрібно, щоб усі усвідомили: у цьому питанні йдеться про безпеку Європи, про безпеку всіх нас», — підкреслив канцлер і додав, що це він перед останнім самітом запропонував фінансувати Україну три наступні роки коштом російських активів. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Він висловив сподівання, що буде знайдено спільне рішення в Європейському Союзі, і підкреслив необхідність максимально посилити тиск на Росію, щоб припинити її війну.

І для цього, на мою думку, використання російських активів є справді доцільним і правильним кроком. Але ще раз: ми шукаємо спільне рішення з бельгійською державою та з Euroclear, щоб це справді могло бути ухвалене в Європейському Союзі на основі широкого консенсусу.

Мерц також зауважив, що «рішення щодо використання заморожених у Європейському Союзі російських державних активів належить виключно ЄС та його державам-членам».

Голоб своєю чергою сказав, що Словенія розуміє позицію Бельгії та її очікування щодо певних гарантій, коли йдеться про можливість використання цих активів.

З іншого боку, зрозуміло, що це найсильніший інструмент, який є в руках Європи і який Європа може використати з єдиною метою — досягти миру та завершення війни в Україні.

Прем’єр уточнив, що йдеться не про дві різні позиції, а різні шляхи розв'язання питання. За його словами, Бельгія і інші держави-члени, можливо, лише за одним винятком (мається на увазі Віктор Орбан), усі мають спільну мету, і ця мета — визначити всі наявні інструменти, щоб досягти миру в Україні.