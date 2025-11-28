Мерц назвал весомый рычаг для принуждения России к мирным переговорам

Мерц нашел рычаг давления на Россию

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине 28 ноября.

Мерц акцентировал внимание на том, что в последние дни наблюдается новая динамика в поиске путей завершения войны.

Канцлер отметил, что партнеры хотят продвинуться вперед по вопросу замороженных активов РФ «как знак силы и как рычаг, чтобы действительно заставить Москву сесть за стол переговоров».

После того, как премьер-министр Бельгии еще раз детально изложил свою позицию, члены ЕС перейдут к конкретным обсуждениям юридических текстов, пытаясь найти общее и приемлемое для всех решение, сказал Мерц.

В конце концов нам нужно, чтобы все осознали: в этом вопросе речь идет о безопасности Европы, о безопасности всех нас», — подчеркнул канцлер и добавил, что это он перед последним саммитом предложил финансировать Украину три следующих года за счет российских активов.

Он выразил надежду, что будет найдено совместное решение в Европейском Союзе и подчеркнул необходимость максимально усилить давление на Россию, чтобы прекратить ее войну.

И для этого, по моему мнению, использование российских активов действительно целесообразным и правильным шагом. Но еще раз: мы ищем общее решение с бельгийским государством и Euroclear, чтобы это действительно могло быть принято в Европейском Союзе на основе широкого консенсуса.

Мерц также отметил, что «решение по использованию замороженных в Европейском Союзе российских государственных активов принадлежит исключительно ЕС и его государствам-членам».

Голоб в свою очередь сказал, что Словения понимает позицию Бельгии и ее ожидания по поводу определенных гарантий, когда речь идет о возможности использования этих активов.

С другой стороны, понятно, что это самый сильный инструмент, который есть в руках Европы и который Европа может использовать с единственной целью — достичь мира и завершения войны в Украине.

Премьер уточнил, что речь идет не о двух разных позициях, а разных путях решения вопроса. По его словам, Бельгия и другие государства-члены, возможно, только за одним исключением (имеется в виду Виктор Орбан), у всех есть общая цель, и эта цель — определить все имеющиеся инструменты, чтобы достичь мира в Украине.