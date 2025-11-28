Мерц назвал весомый рычаг для принуждения России к мирным переговорам

Достижение согласия по поводу замороженных российских активов будет сильным рычагом, чтобы заставить Россию начать мирные переговоры.
Главные тезисы
- Достижение согласия по замороженным российским активам станет сильным рычагом для начала мирных переговоров с Россией.
- Европейское сообщество стремится использовать российские активы в качестве инструмента для завершения войны в Украине.
- Канцлер Мерц призывает усилить давление на Россию ради безопасности Европы и всех стран.
Мерц нашел рычаг давления на Россию
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине 28 ноября.
Канцлер отметил, что партнеры хотят продвинуться вперед по вопросу замороженных активов РФ «как знак силы и как рычаг, чтобы действительно заставить Москву сесть за стол переговоров».
После того, как премьер-министр Бельгии еще раз детально изложил свою позицию, члены ЕС перейдут к конкретным обсуждениям юридических текстов, пытаясь найти общее и приемлемое для всех решение, сказал Мерц.
Он выразил надежду, что будет найдено совместное решение в Европейском Союзе и подчеркнул необходимость максимально усилить давление на Россию, чтобы прекратить ее войну.
И для этого, по моему мнению, использование российских активов действительно целесообразным и правильным шагом. Но еще раз: мы ищем общее решение с бельгийским государством и Euroclear, чтобы это действительно могло быть принято в Европейском Союзе на основе широкого консенсуса.
Мерц также отметил, что «решение по использованию замороженных в Европейском Союзе российских государственных активов принадлежит исключительно ЕС и его государствам-членам».
Голоб в свою очередь сказал, что Словения понимает позицию Бельгии и ее ожидания по поводу определенных гарантий, когда речь идет о возможности использования этих активов.
Премьер уточнил, что речь идет не о двух разных позициях, а разных путях решения вопроса. По его словам, Бельгия и другие государства-члены, возможно, только за одним исключением (имеется в виду Виктор Орбан), у всех есть общая цель, и эта цель — определить все имеющиеся инструменты, чтобы достичь мира в Украине.
Голоб считает, что предложение, которое представил канцлер Мерц, является компромиссным.
