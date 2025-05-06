Мерца не змогли обрати новим канцлером Німеччини — що тепер

Німецький політик Фрідріх Мерц провалив перший тур голосування за канцлера ФРН. Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати його новим лідером країни.

Що відомо про гучний провал Мерца

6 травня речниця німецького парламенту Юлія Кльокнер оголосила результати першого туру голосування за кандидатуру канцлера.

Вона офіційно підтвердила, що Фрідріха Мерца не вдалося обрати канцлером з першої спроби.

Що важливо розуміти, політик отримав 310 голосів "за", тоді як для перемоги йому потрібно було 316.

Незабаром повинна відбутися друга спроба обрання канцлера. Засідання після цього було тимчасово перервано.

Журналісти одразу звернули увагу на напружену атмосферу у нижній палаті парламенту.

Як зазначила спікерка парламенту ФРН, основний закон передбачає ймовірність того, що канцлера оберуть не з першої спроби.

Стаття 63, яка містить правила виборів канцлера, гласить: "Якщо кандидат не обраний, Бундестаг може обрати канцлера протягом 14 днів після голосування більшістю голосів своїх членів". Поширити

Якщо Мерц вирішить, що вже готовий до другого туру, він може балотуватися знову в будь-який час.

Протягом 14-днів може бути проведена будь-яка кількість турів голосування з різними кандидатами. Мінімальний поріг — 316 голосів.