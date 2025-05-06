Мерца не змогли обрати новим канцлером Німеччини — що тепер

Німецький політик Фрідріх Мерц провалив перший тур голосування за канцлера ФРН. Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати його новим лідером країни.
Головні тези:
- Згідно з німецьким законодавством, якщо кандидат не обраний, проводиться другий тур голосування протягом 14 днів.
- Мінімальний поріг для обрання канцлера складає 316 голосів.
Що відомо про гучний провал Мерца
6 травня речниця німецького парламенту Юлія Кльокнер оголосила результати першого туру голосування за кандидатуру канцлера.
Вона офіційно підтвердила, що Фрідріха Мерца не вдалося обрати канцлером з першої спроби.
Що важливо розуміти, політик отримав 310 голосів "за", тоді як для перемоги йому потрібно було 316.
Незабаром повинна відбутися друга спроба обрання канцлера. Засідання після цього було тимчасово перервано.
Журналісти одразу звернули увагу на напружену атмосферу у нижній палаті парламенту.
Як зазначила спікерка парламенту ФРН, основний закон передбачає ймовірність того, що канцлера оберуть не з першої спроби.
Якщо Мерц вирішить, що вже готовий до другого туру, він може балотуватися знову в будь-який час.
Протягом 14-днів може бути проведена будь-яка кількість турів голосування з різними кандидатами. Мінімальний поріг — 316 голосів.
Якщо ніхто не проходить, у наступному етапі вимоги знижуються. У такому разі для обрання достатньо простої більшості.
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