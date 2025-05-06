Мерца не змогли обрати новим канцлером Німеччини — що тепер
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерца не змогли обрати новим канцлером Німеччини — що тепер

Що відомо про гучний провал Мерца
Read in English
Джерело:  Spiegel

Німецький політик Фрідріх Мерц провалив перший тур голосування за канцлера ФРН. Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати його новим лідером країни.

Головні тези:

  • Згідно з німецьким законодавством, якщо кандидат не обраний, проводиться другий тур голосування протягом 14 днів.
  • Мінімальний поріг для обрання канцлера складає 316 голосів.

Що відомо про гучний провал Мерца

6 травня речниця німецького парламенту Юлія Кльокнер оголосила результати першого туру голосування за кандидатуру канцлера.

Вона офіційно підтвердила, що Фрідріха Мерца не вдалося обрати канцлером з першої спроби.

Що важливо розуміти, політик отримав 310 голосів "за", тоді як для перемоги йому потрібно було 316.

Незабаром повинна відбутися друга спроба обрання канцлера. Засідання після цього було тимчасово перервано.

Журналісти одразу звернули увагу на напружену атмосферу у нижній палаті парламенту.

Як зазначила спікерка парламенту ФРН, основний закон передбачає ймовірність того, що канцлера оберуть не з першої спроби.

Стаття 63, яка містить правила виборів канцлера, гласить: "Якщо кандидат не обраний, Бундестаг може обрати канцлера протягом 14 днів після голосування більшістю голосів своїх членів".

Якщо Мерц вирішить, що вже готовий до другого туру, він може балотуватися знову в будь-який час.

Протягом 14-днів може бути проведена будь-яка кількість турів голосування з різними кандидатами. Мінімальний поріг — 316 голосів.

Якщо ніхто не проходить, у наступному етапі вимоги знижуються. У такому разі для обрання достатньо простої більшості.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц закликає Європу готуватися до фінансової кризи
Мерц
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц підтримає надання Україні далекобійних ракет Taurus — за однієї умови
TAURUS
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Німеччині почали відмовляти Мерца від надання Україні Taurus
Мерц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?