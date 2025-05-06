Мерца не смогли выбрать новым канцлером Германии — что теперь
Категория
Политика
Дата публикации

Мерца не смогли выбрать новым канцлером Германии — что теперь

Что известно о громком провале Мерца
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Источник:  Spiegel

Немецкий политик Фридрих Мерц провалил первый тур голосования за канцлера ФРГ. Нижняя палата парламента Германии не смогла с первой попытки избрать его новым лидером страны.

Главные тезисы

  • Согласно немецкому законодательству, если кандидат не избран, проводится второй тур голосования в течение 14 дней.
  • Минимальный порог для избрания канцлера составляет 316 голосов.

Что известно о громком провале Мерца

6 мая спикер немецкого парламента Юлия Кльокнер объявила результаты первого тура голосования за кандидатуру канцлера.

Она официально подтвердила, что Фридриху Мерцу не удалось стать канцлером с первой попытки.

Что важно понимать, политик получил 310 голосов за, тогда как для победы ему нужно было 316.

В скором времени должна состояться вторая попытка избрания канцлера. Заседание после этого было временно прервано.

Журналисты сразу обратили внимание на напряженную атмосферу в нижней палате парламента.

Как отметила спикер парламента ФРГ, основной закон предусматривает вероятность того, что канцлера изберут не с первой попытки.

Статья 63, содержащая правила выборов канцлера, говорит: "Если кандидат не избран, Бундестаг может избрать канцлера в течение 14 дней после голосования большинством голосов своих членов".

Если Мерц решит, что уже готов ко второму туру, он может снова баллотироваться в любое время.

В течение 14 дней может быть проведено любое количество туров голосования с разными кандидатами. Минимальный порог — 316 голосов.

Если никто не проходит, то на следующем этапе требования снижаются. В таком случае для избрания достаточно простого большинства.

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