Мерца не смогли выбрать новым канцлером Германии — что теперь

Немецкий политик Фридрих Мерц провалил первый тур голосования за канцлера ФРГ. Нижняя палата парламента Германии не смогла с первой попытки избрать его новым лидером страны.
Главные тезисы
- Согласно немецкому законодательству, если кандидат не избран, проводится второй тур голосования в течение 14 дней.
- Минимальный порог для избрания канцлера составляет 316 голосов.
Что известно о громком провале Мерца
6 мая спикер немецкого парламента Юлия Кльокнер объявила результаты первого тура голосования за кандидатуру канцлера.
Она официально подтвердила, что Фридриху Мерцу не удалось стать канцлером с первой попытки.
Что важно понимать, политик получил 310 голосов за, тогда как для победы ему нужно было 316.
В скором времени должна состояться вторая попытка избрания канцлера. Заседание после этого было временно прервано.
Журналисты сразу обратили внимание на напряженную атмосферу в нижней палате парламента.
Как отметила спикер парламента ФРГ, основной закон предусматривает вероятность того, что канцлера изберут не с первой попытки.
Если Мерц решит, что уже готов ко второму туру, он может снова баллотироваться в любое время.
В течение 14 дней может быть проведено любое количество туров голосования с разными кандидатами. Минимальный порог — 316 голосов.
Если никто не проходит, то на следующем этапе требования снижаются. В таком случае для избрания достаточно простого большинства.
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