Саме колишня лідерка Німеччини Ангела Меркель має всі шанси стати посередницею у майбутніх мирних перемовинах між країною-агресоркою РФ та Європейським Союзом щодо завершення російсько-української війни.

Меркель може зіграти ключову роль у мирних перемовинах

9 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував залучити ексканцлера ФРН Герхарда Шредера до можливих переговорів між Росією та Європою.

Однак офіційний Брюссель сприйняв цю пропозицію без особливого ентузіазму.

Як виявилося, у ЄС розглядають іншу кандидатуру, а саме Ангелу Меркель.

Її насправді вважають найліпшим варіантом з можливих, адже колишня німецька лідерка особисто знайома з президентом України Володимиром Зеленським і Путіним.

Ба більше, вона чимало часу провела у відставці.

За словами інсайдерів, члени ЄС дедалі активніше обговорюють потенційні переговори з командою Путіна, особливо враховуючи невдалий досвід посередництва США.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що було б "не дуже розумно" дозволяти Росії диктувати кандидатуру переговірника.