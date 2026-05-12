Саме колишня лідерка Німеччини Ангела Меркель має всі шанси стати посередницею у майбутніх мирних перемовинах між країною-агресоркою РФ та Європейським Союзом щодо завершення російсько-української війни.
Головні тези:
- Меркель особисто знайома зі Зеленським та Путіним, тому може знайти спільну мову з ними обома.
- Поки невідомо, чи згодиться політикиня на таку роль.
Меркель може зіграти ключову роль у мирних перемовинах
9 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував залучити ексканцлера ФРН Герхарда Шредера до можливих переговорів між Росією та Європою.
Однак офіційний Брюссель сприйняв цю пропозицію без особливого ентузіазму.
Як виявилося, у ЄС розглядають іншу кандидатуру, а саме Ангелу Меркель.
Її насправді вважають найліпшим варіантом з можливих, адже колишня німецька лідерка особисто знайома з президентом України Володимиром Зеленським і Путіним.
Ба більше, вона чимало часу провела у відставці.
За словами інсайдерів, члени ЄС дедалі активніше обговорюють потенційні переговори з командою Путіна, особливо враховуючи невдалий досвід посередництва США.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що було б "не дуже розумно" дозволяти Росії диктувати кандидатуру переговірника.
