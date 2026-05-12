Меркель може стати посередницею у переговорах Європи з Росією
Джерело:  Spiegel

Саме колишня лідерка Німеччини Ангела Меркель має всі шанси стати посередницею у майбутніх мирних перемовинах між країною-агресоркою РФ та Європейським Союзом щодо завершення російсько-української війни.

Головні тези:

  • Меркель особисто знайома зі Зеленським та Путіним, тому може знайти спільну мову з ними обома.
  • Поки невідомо, чи згодиться політикиня на таку роль.

Меркель може зіграти ключову роль у мирних перемовинах

9 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував залучити ексканцлера ФРН Герхарда Шредера до можливих переговорів між Росією та Європою.

Однак офіційний Брюссель сприйняв цю пропозицію без особливого ентузіазму.

Як виявилося, у ЄС розглядають іншу кандидатуру, а саме Ангелу Меркель.

Її насправді вважають найліпшим варіантом з можливих, адже колишня німецька лідерка особисто знайома з президентом України Володимиром Зеленським і Путіним.

Ба більше, вона чимало часу провела у відставці.

За словами інсайдерів, члени ЄС дедалі активніше обговорюють потенційні переговори з командою Путіна, особливо враховуючи невдалий досвід посередництва США.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що було б "не дуже розумно" дозволяти Росії диктувати кандидатуру переговірника.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер говорив про те, що посередник Європи повинен отримати широке схвалення на європейському рівні, особливо з боку Східної Європи та країн Балтії.

