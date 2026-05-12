Меркель может стать посредницей в переговорах Европы с Россией
Источник:  Spiegel

Именно у бывшей лидерки Германии Ангелы Меркель есть все шансы стать посредницей в будущих мирных переговорах между страной-агрессоркой РФ и Европейским Союзом относительно завершения российско-украинской войны.

  • Меркель лично знакома с Зеленским и Путиным, поэтому может найти общий язык с ними обоими.
  • Пока неизвестно, согласится ли политик на такую роль.

9 мая российский диктатор Владимир Путин предложил привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к возможным переговорам между Россией и Европой.

Однако официальный Брюссель воспринял это предложение без особого энтузиазма.

Как оказалось, в ЕС рассматривают другую кандидатуру, а именно Ангелу Меркель.

Ее действительно считают лучшим вариантом из возможных, ведь бывшая немецкая лидер лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

Более того, она много времени провела в отставке.

По словам инсайдеров, члены ЕС все активнее обсуждают потенциальные переговоры с командой Путина, особенно учитывая неудачный опыт посредничества США.

Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что было бы "не очень разумно" позволять России диктовать кандидатуру переговорщика.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорил о том, что посредник Европы должен получить широкое одобрение на европейском уровне, особенно со стороны Восточной Европы и стран Балтии.

