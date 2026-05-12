Именно у бывшей лидерки Германии Ангелы Меркель есть все шансы стать посредницей в будущих мирных переговорах между страной-агрессоркой РФ и Европейским Союзом относительно завершения российско-украинской войны.

Меркель может сыграть ключевую роль в мирных переговорах

9 мая российский диктатор Владимир Путин предложил привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к возможным переговорам между Россией и Европой.

Однако официальный Брюссель воспринял это предложение без особого энтузиазма.

Как оказалось, в ЕС рассматривают другую кандидатуру, а именно Ангелу Меркель.

Ее действительно считают лучшим вариантом из возможных, ведь бывшая немецкая лидер лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

Более того, она много времени провела в отставке.

По словам инсайдеров, члены ЕС все активнее обсуждают потенциальные переговоры с командой Путина, особенно учитывая неудачный опыт посредничества США.

Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что было бы "не очень разумно" позволять России диктовать кандидатуру переговорщика.