Именно у бывшей лидерки Германии Ангелы Меркель есть все шансы стать посредницей в будущих мирных переговорах между страной-агрессоркой РФ и Европейским Союзом относительно завершения российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Меркель лично знакома с Зеленским и Путиным, поэтому может найти общий язык с ними обоими.
- Пока неизвестно, согласится ли политик на такую роль.
Меркель может сыграть ключевую роль в мирных переговорах
9 мая российский диктатор Владимир Путин предложил привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к возможным переговорам между Россией и Европой.
Однако официальный Брюссель воспринял это предложение без особого энтузиазма.
Как оказалось, в ЕС рассматривают другую кандидатуру, а именно Ангелу Меркель.
Ее действительно считают лучшим вариантом из возможных, ведь бывшая немецкая лидер лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.
Более того, она много времени провела в отставке.
По словам инсайдеров, члены ЕС все активнее обсуждают потенциальные переговоры с командой Путина, особенно учитывая неудачный опыт посредничества США.
Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что было бы "не очень разумно" позволять России диктовать кандидатуру переговорщика.
