"Методи НКВС з труни Сталіна". Як проходять страти в російській армії

Сучасна армія РФ повністю перейняла методи Сталіна та НКВС і застосовує у війні проти України так звані загороджувальні загони, щоб не дати своїм же військовим втекти з поля бою.
Головні тези:
- Сучасна армія РФ застосовує загороджувальні загони, щоб уникнути втрат своїх військових на фронті.
- Військовослужбовець ЗСУ Саїд Ісмагілов розкриває використання методів НКВС у російській армії на прикладі випадків страти військових.
Методи НКВС виповзли з труни Сталіна і пожирають тих, хто ними пишається — Ісмагілов
Про вбивство росіянами своїх “побратимів” на фронті розказав боєць ЗСУ Саїд Ісмагілов, який до повномасштабного вторгнення обіймав посаду Муфтія у Духовному управлінні мусульман України “УММА”.
Ісмагілов зауважує, що це прямий приклад загороджувальних загонів у армії Росії.
Також Ісмагілов зачепив тему мобілізації до ЗСУ — кого і за яких обставин мобілізували.
В нас є солдати яких мобілізували на вулиці, бо вони не оновлювали свої дані, і не поспішали захищати себе та інших. Коли починають мені скаржитись, що їх мобілізували на вулиці, я питаю: а чому ви самі переховувались? Дехто мовчить, хтось думав про це, але не поспішав, дехто чесно каже — розраховували, що пересидять вдома, бо з 2022 року їм розповідали, що за два-три тижні війна закінчиться, і їм не доведеться вдягати піксель.
Військовослужбовець зауважив, що як політики та військові експерти, так журналісти та блогери наразі натякають, що війна незабаром закінчиться.
Ісмагілов зазначає, що війна швидко закінчитись може лише в одному випадку — якщо Україна зазнає поразки.
І тоді окупанти одних знищать, а інших вдягнуть в російський однострій для нападу вже на Молдову і країни Балтії. Але там вже буде не ТЦК, там будуть оті самі загороджувальні загони, що розстрілюватимуть у спину тих, хто відмовиться воювати за Москву. А хтось з дрона буде роздивлятись цю страту неозброєних і питати — що це було?
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