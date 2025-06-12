"Методи НКВС з труни Сталіна". Як проходять страти в російській армії

Сучасна армія РФ повністю перейняла методи Сталіна та НКВС і застосовує у війні проти України так звані загороджувальні загони, щоб не дати своїм же військовим втекти з поля бою.

Методи НКВС виповзли з труни Сталіна і пожирають тих, хто ними пишається — Ісмагілов

Про вбивство росіянами своїх “побратимів” на фронті розказав боєць ЗСУ Саїд Ісмагілов, який до повномасштабного вторгнення обіймав посаду Муфтія у Духовному управлінні мусульман України “УММА”.

Декілька разів ми спостерігали з дрона у Вовчанську, як одні росіяни розстрілювали інших. Тупо виводили — і автоматна черга в беззбройне тіло, а потім там і кидали, навіть не намагались кудись страченого сховати. В голові думки: що це таке? Може, це вони нашого полоненого стратили? Підлітаємо, роздивляємось. Ні, це точно росіянин, їх спорядження, червоний скотч на руках. Був випадок, що один намагався опиратись, бився. Був випадок, що намагався втекти, але не втік. Саїд Ісмагілов Військовослужбовець ЗСУ

Ісмагілов зауважує, що це прямий приклад загороджувальних загонів у армії Росії.

Якщо хтось не вірить в загороджувальні загони у ворогів, то ми своїми очима бачили, як воно працює. Методи НКВС виповзли з труни Сталіна і пожирають тих, хто ним пишається. Смерть розповзається по Росії та в черговий раз загрібає свої жнива, не минуло і ста років з попереднього випадку. Поширити

Також Ісмагілов зачепив тему мобілізації до ЗСУ — кого і за яких обставин мобілізували.

В нас є солдати яких мобілізували на вулиці, бо вони не оновлювали свої дані, і не поспішали захищати себе та інших. Коли починають мені скаржитись, що їх мобілізували на вулиці, я питаю: а чому ви самі переховувались? Дехто мовчить, хтось думав про це, але не поспішав, дехто чесно каже — розраховували, що пересидять вдома, бо з 2022 року їм розповідали, що за два-три тижні війна закінчиться, і їм не доведеться вдягати піксель.

Військовослужбовець зауважив, що як політики та військові експерти, так журналісти та блогери наразі натякають, що війна незабаром закінчиться.

Ми їх демагогію навіть вже не обговорюємо, посміхнемось і махнемо рукою, бо звідси всі видно інакше. Як сказав Лех Валенса: «Погляд залежить від точки сидіння». Сидячи у бліндажі на ЛБЗ, світ сприймається зовсім не так, як у київському кабінеті. Будь-якому експерту варто було б побути пару тижнів тут з нами, перш ніж щось писати на загал. Гарантую — матеріал був би геть іншим. Поширити

Ісмагілов зазначає, що війна швидко закінчитись може лише в одному випадку — якщо Україна зазнає поразки.