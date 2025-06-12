"Методы НКВД из гроба Сталина". Как проходят казни в российской армии

Современная армия РФ полностью переняла методы Сталина и НКВД и применяет в войне против Украины так называемые заградительные отряды, чтобы не дать своим же военным бежать с поля боя.
Главные тезисы
- Современная армия РФ переняла методы Сталина и НКВД, применяя заградительные отряды на фронте.
- Боец ВСУ раскрывает использование методов НКВД в российской армии на примере казней военных.
Методы НКВД выползли из гроба Сталина и пожирают гордящихся ними — Исмагилов
Об убийстве россиянами своих побратимов на фронте рассказал боец ВСУ Саид Исмагилов, до полномасштабного вторжения занимавший должность Муфтия в Духовном управлении мусульман Украины УММА.
Исмагилов отмечает, что это прямой пример заградительных отрядов в армии России.
Также Исмагилов затронул тему мобилизации в ВСУ — кого и при каких обстоятельствах мобилизовали.
У нас есть солдаты, которые мобилизовали на улице, потому что они не обновляли свои данные, и не спешили защищать себя и других. Когда мне начинают жаловаться, что их мобилизовали на улице, я спрашиваю: а почему вы сами прятались? Некоторые молчат, кто-то думал об этом, но не торопился, некоторые честно говорят — рассчитывали, что пересидят дома, потому что с 2022 года им рассказывали, что через две-три недели война закончится, и им не придется одевать пиксель.
Военнослужащий отметил, что как политики и военные эксперты, так журналисты и блоггеры намекают, что война вскоре закончится.
Исмагилов отмечает, что война скоро закончиться может только в одном случае — если Украина терпит поражение.
И тогда оккупанты одних уничтожат, а других оденут в русскую форму для нападения уже на Молдову и страны Балтии.
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