"Методы НКВД из гроба Сталина". Как проходят казни в российской армии

Современная армия РФ полностью переняла методы Сталина и НКВД и применяет в войне против Украины так называемые заградительные отряды, чтобы не дать своим же военным бежать с поля боя.

Методы НКВД выползли из гроба Сталина и пожирают гордящихся ними — Исмагилов

Об убийстве россиянами своих побратимов на фронте рассказал боец ВСУ Саид Исмагилов, до полномасштабного вторжения занимавший должность Муфтия в Духовном управлении мусульман Украины УММА.

Несколько раз мы наблюдали из дрона в Волчанске, как одни русские расстреливали других. Тупо выводили — и автоматная очередь в безоружное тело, а потом там и бросали, даже не пытались куда-нибудь казненного спрятать. В голове мысли: что это такое? Может, это они нашего пленника казнили? Подлетаем, рассматриваем. Нет, это точно россиянин, их снаряжение, красный скотч на руках. Был случай, когда один пытался сопротивляться, дрался. Был случай, пытавшийся убежать, но не убежал. Саид Исмагилов Военнослужащий ВСУ

Исмагилов отмечает, что это прямой пример заградительных отрядов в армии России.

Если кто-то не верит в заградительные отряды во врагов, то мы воочию видели, как оно работает. Методы НКВД выползли из гроба Сталина и пожирают тех, кто им гордится. Смерть расползается по России и в очередной раз загребает свою жатву, не прошло и ста лет из предыдущего случая. Поделиться

Также Исмагилов затронул тему мобилизации в ВСУ — кого и при каких обстоятельствах мобилизовали.

У нас есть солдаты, которые мобилизовали на улице, потому что они не обновляли свои данные, и не спешили защищать себя и других. Когда мне начинают жаловаться, что их мобилизовали на улице, я спрашиваю: а почему вы сами прятались? Некоторые молчат, кто-то думал об этом, но не торопился, некоторые честно говорят — рассчитывали, что пересидят дома, потому что с 2022 года им рассказывали, что через две-три недели война закончится, и им не придется одевать пиксель.

Военнослужащий отметил, что как политики и военные эксперты, так журналисты и блоггеры намекают, что война вскоре закончится.

Мы их демагогию даже уже не обсуждаем, улыбнемся и махнем рукой, потому что все видно иначе. Как сказал Лех Валенса: "Взгляд зависит от точки сиденья". Сидя в блиндаже на ЛБО, мир воспринимается совсем не так, как в киевском кабинете. Любому эксперту стоило бы побыть пару недель здесь с нами, прежде чем что-то писать в общем. Гарантирую — материал был бы совсем другим. Поделиться

Исмагилов отмечает, что война скоро закончиться может только в одном случае — если Украина терпит поражение.