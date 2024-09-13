Ми будемо на цвинтарі. Росіяни панікують через посилення ударів з боку України

Уже незабаром США можуть дати Україні дозвіл на використання американських ракет великої дальності для ураження військових цілей у Росії. Цивільні росіяни не приховують, що дуже бояться такого розвитку подій.
Головні тези:
- У Росії посилюються панічні настрої, однак люди не поспішають вимагати від Путіна виведення армії РФ з України.
- Мешканці РФ діляться своїми страхами та плекаються надію, що українські ракети у їх міста не долетять.
- Україна планує цілити лише у військові об'єкти РФ. Вона не займається терором цивільних, як це робить Росія.
Війна повертається на територію Росії
Видання Sky News звертає увагу на те, що після того, як Україна отримає довгоочікуваний дозвіл від Штатів, вона зможе дістатися навіть російського міста Орел.
Що важливо розуміти, в останній раз війна прийшла туди в 1941 році. Однак зараз мешканці Орла знову почують звуки вибухів через рішення диктатора Володимира Путіна почати війну проти України.
Як зазначає команда Sky News, не всі росіяни хотіли з нею поділитися своїми думками, адже вважають Велику Британію свої ворогом.
Журналісти нагадали громадянам РФ, що Україна не займається терором цивільних, як це робить армія РФ, а буде цілити лише у пускові установки та злітно-посадкові смуги.
Росіяни ж плекають надію, що цього не станеться і їхня “славетна ППО” якимось магічним чином захистить всіх та все.
Частина росіян досі вірить у брехню, що Україна планувала вторгнення в Росію
Журналісти зазначають, що в Орел переїхали деякі мешканці Курської області, де наразі триває контрнаступ Збройних сил України.
Хоча ці люди уже побачили, що таке війни, вони досі не хочу повірити в те, що її почала Росія, а не Україна.
Ще одна мешканка Курщини досі вірить в те, що Росія переможе і її не хвилює, скільки задля цього загине українців та росіян.
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