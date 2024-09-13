Уже незабаром США можуть дати Україні дозвіл на використання американських ракет великої дальності для ураження військових цілей у Росії. Цивільні росіяни не приховують, що дуже бояться такого розвитку подій.

Війна повертається на територію Росії

Видання Sky News звертає увагу на те, що після того, як Україна отримає довгоочікуваний дозвіл від Штатів, вона зможе дістатися навіть російського міста Орел.

Що важливо розуміти, в останній раз війна прийшла туди в 1941 році. Однак зараз мешканці Орла знову почують звуки вибухів через рішення диктатора Володимира Путіна почати війну проти України.

Я хвилююся, звичайно, хвилююся. Але я сподіваюся, що вони до нас не дійдуть. Я дуже на це сподіваюся, — заявила журналістам мешканка міста Ольга. Поширити

Як зазначає команда Sky News, не всі росіяни хотіли з нею поділитися своїми думками, адже вважають Велику Британію свої ворогом.

Захід зараз дасть дозвіл, і ракета влучить туди, де ми стоїмо. А де ми будемо? На цвинтарі, — поскаржився один з місцевих, якого звати Віктор. Поширити

Журналісти нагадали громадянам РФ, що Україна не займається терором цивільних, як це робить армія РФ, а буде цілити лише у пускові установки та злітно-посадкові смуги.

Росіяни ж плекають надію, що цього не станеться і їхня “славетна ППО” якимось магічним чином захистить всіх та все.

Частина росіян досі вірить у брехню, що Україна планувала вторгнення в Росію

Журналісти зазначають, що в Орел переїхали деякі мешканці Курської області, де наразі триває контрнаступ Збройних сил України.

Хоча ці люди уже побачили, що таке війни, вони досі не хочу повірити в те, що її почала Росія, а не Україна.

На війні бувають помилки. Але я вірю, що все вийде і все буде добре... Якби вони не почали “СВО” (так роспропагадна називає війну РФ проти України — ред.), Україна просто напала б на Росію, — заявила Анна, яка втекла з прикордонного населеного пункту Рильськ. Поширити

Ще одна мешканка Курщини досі вірить в те, що Росія переможе і її не хвилює, скільки задля цього загине українців та росіян.