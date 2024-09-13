Вскоре США могут дать Украине разрешение на использование американских ракет большой дальности для поражения военных целей в России. Гражданские в стране-агрессорке не скрывают, что очень боятся такого развития событий.

Война возвращается на территорию России

Издание Sky News обращает внимание на то, что после того, как Украина получит долгожданное разрешение от Штатов, она сможет добраться даже до российского города Орел.

Что важно понимать, последний раз война пришла туда в 1941 году. Однако сейчас жители Орла снова услышат звуки взрывов из-за решения диктатора Владимира Путина начать войну против Украины.

Я волнуюсь, конечно, волнуюсь. Но я надеюсь, что они до нас не дойдут. Я очень на это надеюсь, — заявила журналистам жительница города Ольга. Поделиться

Как отмечает команда Sky News, не все россияне хотели с ней поделиться своими мыслями, ведь считают Великобританию своим врагом.

Запад сейчас даст разрешение, и ракета попадет туда, где мы стоим. А где мы будем? На кладбище, — посетовал один из местных, которого зовут Виктор. Поделиться

Журналисты напомнили гражданам РФ, что Украина не занимается террором гражданских, как это делает армия РФ, а будет целить только в пусковые установки и взлетно-посадочные полосы.

Россияне же питают надежду, что этого не произойдет и их "славная ПВО" каким-то магическим образом защитит всех и все.

Часть россиян до сих пор верит во ложь, что Украина планировала вторжение в Россию

Журналисты отмечают, что в Орел переехали некоторые жители Курской области, где продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Хотя эти люди уже увидели, что такое война, они еще не хотят поверить в то, что ее начала Россия, а не Украина.

На войне бывают ошибки. Но я верю, что все получится и все будет хорошо... Если бы они не начали "СВО" (так роспропагадная называет войну РФ против Украины — ред.), Украина просто напала бы на Россию, — заявила Анна, сбежавшая из пограничного населенного пункта Рыльск. Поделиться

Еще одна жительница Курщины по-прежнему верит в то, что Россия победит и ее не волнует, сколько ради этого погибнет украинцев и россиян.