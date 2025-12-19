"Ми досягли прогресу". Рубіо розкрив нюанси підготовки мирної угоди між Україною та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що миру можна домогтися шляхом переговорів тільки, якщо обидві сторони підуть на поступки.
Головні тези:
- За словами Марко Рубіо, прогрес у підготовці мирної угоди між Україною та РФ є очевидним, але є ще необхідність виконати багато роботи.
- Припинення війни можливе шляхом переговорів та поступок від обох сторін - впевнений держсекретар США.
Рубіо розкрив нюанси підготовки мирної угоди між Україною та РФ
Прогресу щодо припинення війни РФ проти України досягнуто, але належить виконати ще багато роботи. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час брифінгу.
За словами Рубіо, війни, як правило, закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї сторони перед іншою або шляхом переговорного врегулювання.
Рубіо зазначив, що миру можна домогтися шляхом переговорів тільки, якщо обидві сторони щось отримають від цього, а також якщо вони підуть на поступки. За його словами, США намагаються з'ясувати, що можуть дати Україна і Росія, а також те, що вони очікують отримати натомість.
Те, що ми намагаємося зрозуміти, це те, з чим Україна може погодитися і з чим може погодитися Росія, визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми якось наблизити їх один до одного до якоїсь угоди.
Під час брифінгу журналіст запитав у Рубіо, чи готові США юридично визнати окуповану українську територію російською. У відповідь на це держсекретар США заявив, що не може говорити про будь-які конкретні деталі майбутньої мирної угоди.
За словами держсекретаря США, Вашингтон не збирається нав'язувати угоду Україні чи Росії. Він заявив, що США хочуть зрозуміти, чи зможуть обидві сторони війни дійти згоди.
Це займає багато часу. Нам доведеться проявити деяке терпіння в цьому. На жаль, це вже затягнулося довше.
