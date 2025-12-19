"Ми досягли прогресу". Рубіо розкрив нюанси підготовки мирної угоди між Україною та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що миру можна домогтися шляхом переговорів тільки, якщо обидві сторони підуть на поступки.

Рубіо розкрив нюанси підготовки мирної угоди між Україною та РФ

Прогресу щодо припинення війни РФ проти України досягнуто, але належить виконати ще багато роботи. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час брифінгу.

Я думаю, що ми досягли прогресу. Але ще є куди йти. Очевидно, найскладніші питання завжди є останніми. Марко Рубіо Держсекретар США

За словами Рубіо, війни, як правило, закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї сторони перед іншою або шляхом переговорного врегулювання.

Ми не бачимо капітуляції в найближчому майбутньому з жодної зі сторін, і тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну.

Рубіо зазначив, що миру можна домогтися шляхом переговорів тільки, якщо обидві сторони щось отримають від цього, а також якщо вони підуть на поступки. За його словами, США намагаються з'ясувати, що можуть дати Україна і Росія, а також те, що вони очікують отримати натомість.

Те, що ми намагаємося зрозуміти, це те, з чим Україна може погодитися і з чим може погодитися Росія, визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми якось наблизити їх один до одного до якоїсь угоди.

Під час брифінгу журналіст запитав у Рубіо, чи готові США юридично визнати окуповану українську територію російською. У відповідь на це держсекретар США заявив, що не може говорити про будь-які конкретні деталі майбутньої мирної угоди.

Ми не зможемо вести переговори про мирну угоду, особливо таку як ця, у ЗМІ... Дозвольте мені просто сказати: не може бути мирної угоди, якщо Україна не погодиться з нею. І не може бути мирної угоди, звичайно, якщо Росія не погодиться. Але пам'ятайте, що будь-яка мирна угода — це та, з якою Україна має погодитися, тому що вони є учасником бойових дій. Якщо Україна скаже, ми не згодні з цим, миру не буде.

За словами держсекретаря США, Вашингтон не збирається нав'язувати угоду Україні чи Росії. Він заявив, що США хочуть зрозуміти, чи зможуть обидві сторони війни дійти згоди.