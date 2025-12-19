"Мы добились прогресса". Рубио раскрыл нюансы подготовки мирного соглашения между Украиной и РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что мир можно добиться путем переговоров только, если обе стороны пойдут на уступки.
Главные тезисы
- Прогресс в подготовке мирного соглашения между Украиной и Россией заметен, но требуется еще много усилий.
- Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что для прекращения войны необходимы переговоры и уступки с обеих сторон.
- США ищут пути приближения позиций Украины и России для достижения мирного соглашения, учитывая интересы обеих стран.
Рубио раскрыл нюансы подготовки мирного соглашения между Украиной и РФ
Прогресс по прекращению войны РФ против Украины достигнут, но предстоит выполнить еще много работы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга.
По словам Рубио, войны, как правило, оканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной стороны перед другой или путем переговорного урегулирования.
Рубио отметил, что мира можно добиться путем переговоров только если обе стороны что-то получат от этого, а также если они пойдут на уступки. По его словам, США пытаются выяснить, что могут дать Украина и Россия, а также то, что они ожидают получить взамен.
То, что мы пытаемся понять, это то, с чем Украина может согласиться и с чем может согласиться Россия, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы приблизить их друг к другу к какому-либо соглашению.
Во время брифинга журналист спросил Рубио, готовы ли США юридически признать оккупированную украинскую территорию на русском. В ответ на это госсекретарь США заявил, что не может говорить о каких-либо конкретных деталях предстоящего мирного соглашения.
По словам госсекретаря США, Вашингтон не намерен навязывать соглашение Украине или России. Он заявил, что США хотят понять, смогут ли обе стороны войны прийти к согласию.
Это занимает много времени. Нам придется проявить некоторое терпение в этом. К сожалению, это уже затянулось подольше.
