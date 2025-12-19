"Мы добились прогресса". Рубио раскрыл нюансы подготовки мирного соглашения между Украиной и РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что мир можно добиться путем переговоров только, если обе стороны пойдут на уступки.

Рубио раскрыл нюансы подготовки мирного соглашения между Украиной и РФ

Прогресс по прекращению войны РФ против Украины достигнут, но предстоит выполнить еще много работы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга.

Я думаю, что мы добились прогресса. Но есть еще куда идти. Очевидно, самые сложные вопросы всегда последние. Марк Рубио Госсекретарь США

По словам Рубио, войны, как правило, оканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной стороны перед другой или путем переговорного урегулирования.

Мы не видим капитуляции в ближайшем будущем ни с одной из сторон, и поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну. Поделиться

Рубио отметил, что мира можно добиться путем переговоров только если обе стороны что-то получат от этого, а также если они пойдут на уступки. По его словам, США пытаются выяснить, что могут дать Украина и Россия, а также то, что они ожидают получить взамен.

То, что мы пытаемся понять, это то, с чем Украина может согласиться и с чем может согласиться Россия, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы приблизить их друг к другу к какому-либо соглашению.

Во время брифинга журналист спросил Рубио, готовы ли США юридически признать оккупированную украинскую территорию на русском. В ответ на это госсекретарь США заявил, что не может говорить о каких-либо конкретных деталях предстоящего мирного соглашения.

Мы не сможем вести переговоры о мирном соглашении, особенно таком как это, в СМИ... Позвольте мне просто сказать: не может быть мирного соглашения, если Украина не согласится с ним. И не может быть мирного соглашения, конечно, если Россия не согласится. Но помните, что любое мирное соглашение — это то, с которым Украина должна согласиться, потому что они участники боевых действий. Если Украина скажет, мы не согласны с этим, мира не будет. Поделиться

По словам госсекретаря США, Вашингтон не намерен навязывать соглашение Украине или России. Он заявил, что США хотят понять, смогут ли обе стороны войны прийти к согласию.