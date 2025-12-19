"Мы добились прогресса". Рубио раскрыл нюансы подготовки мирного соглашения между Украиной и РФ
"Мы добились прогресса". Рубио раскрыл нюансы подготовки мирного соглашения между Украиной и РФ

Рубио
Read in English
Читати українською
Источник:  AP

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что мир можно добиться путем переговоров только, если обе стороны пойдут на уступки.

Главные тезисы

  • Прогресс в подготовке мирного соглашения между Украиной и Россией заметен, но требуется еще много усилий.
  • Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что для прекращения войны необходимы переговоры и уступки с обеих сторон.
  • США ищут пути приближения позиций Украины и России для достижения мирного соглашения, учитывая интересы обеих стран.

Рубио раскрыл нюансы подготовки мирного соглашения между Украиной и РФ

Прогресс по прекращению войны РФ против Украины достигнут, но предстоит выполнить еще много работы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга.

Я думаю, что мы добились прогресса. Но есть еще куда идти. Очевидно, самые сложные вопросы всегда последние.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

По словам Рубио, войны, как правило, оканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной стороны перед другой или путем переговорного урегулирования.

Мы не видим капитуляции в ближайшем будущем ни с одной из сторон, и поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну.

Рубио отметил, что мира можно добиться путем переговоров только если обе стороны что-то получат от этого, а также если они пойдут на уступки. По его словам, США пытаются выяснить, что могут дать Украина и Россия, а также то, что они ожидают получить взамен.

То, что мы пытаемся понять, это то, с чем Украина может согласиться и с чем может согласиться Россия, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы приблизить их друг к другу к какому-либо соглашению.

Во время брифинга журналист спросил Рубио, готовы ли США юридически признать оккупированную украинскую территорию на русском. В ответ на это госсекретарь США заявил, что не может говорить о каких-либо конкретных деталях предстоящего мирного соглашения.

Мы не сможем вести переговоры о мирном соглашении, особенно таком как это, в СМИ... Позвольте мне просто сказать: не может быть мирного соглашения, если Украина не согласится с ним. И не может быть мирного соглашения, конечно, если Россия не согласится. Но помните, что любое мирное соглашение — это то, с которым Украина должна согласиться, потому что они участники боевых действий. Если Украина скажет, мы не согласны с этим, мира не будет.

По словам госсекретаря США, Вашингтон не намерен навязывать соглашение Украине или России. Он заявил, что США хотят понять, смогут ли обе стороны войны прийти к согласию.

Это занимает много времени. Нам придется проявить некоторое терпение в этом. К сожалению, это уже затянулось подольше.

