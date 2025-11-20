"Мирный план" США. Рубио заявил о необходимости взаимных уступок Украины и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

"Мирный план" США. Рубио заявил о необходимости взаимных уступок Украины и РФ

Рубио
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Государственный секретарь США Марк Рубио подтвердил разработку "потенциальных идей" для прекращения войны России против Украины.

Главные тезисы

  • США разрабатывают мирный план с учетом уступок, необходимых для завершения войны между РФ и Украиной.
  • Достижение продолжительного мира требует сложных уступок со стороны обеих стран, по мнению Марка Рубио.
  • Предложения нового мирного плана включают отказ Украины от части территорий и сокращение численности вооруженных сил.

США требуют у Украины уступок для окончания войны против РФ

По словам Рубио, чтобы остановить войну в Украине, необходим "широкий обмен серьезными и реалистичными идеями".

В то же время он подчеркнул, что достижение продолжительного мира возможно только при условии, что обе стороны согласятся на уступки.

Для достижения продолжительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Ранее стало известно, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" по Украине.

План якобы должен состоять из 28 пунктов. Он предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.

При этом у западных медиа появилась информация, что предложения разрабатывались без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом — инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мирный план" Трампа относительно Украины спровоцировал раскол в НАТО
Что не так с "мирным планом" Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и союзники предложили Трампу собственный мирный план
Что Украина и союзники предлагают США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция решительных" разработала для Украины мирный план — Стармер
Стармер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?