"Мирный план" США. Рубио заявил о необходимости взаимных уступок Украины и РФ

Государственный секретарь США Марк Рубио подтвердил разработку "потенциальных идей" для прекращения войны России против Украины.
Главные тезисы
- США разрабатывают мирный план с учетом уступок, необходимых для завершения войны между РФ и Украиной.
- Достижение продолжительного мира требует сложных уступок со стороны обеих стран, по мнению Марка Рубио.
- Предложения нового мирного плана включают отказ Украины от части территорий и сокращение численности вооруженных сил.
США требуют у Украины уступок для окончания войны против РФ
По словам Рубио, чтобы остановить войну в Украине, необходим "широкий обмен серьезными и реалистичными идеями".
В то же время он подчеркнул, что достижение продолжительного мира возможно только при условии, что обе стороны согласятся на уступки.
Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list…— Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025
Ранее стало известно, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" по Украине.
План якобы должен состоять из 28 пунктов. Он предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.
При этом у западных медиа появилась информация, что предложения разрабатывались без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом — инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.
