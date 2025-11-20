"Мирный план" США. Рубио заявил о необходимости взаимных уступок Украины и РФ

США требуют у Украины уступок для окончания войны против РФ

По словам Рубио, чтобы остановить войну в Украине, необходим "широкий обмен серьезными и реалистичными идеями".

В то же время он подчеркнул, что достижение продолжительного мира возможно только при условии, что обе стороны согласятся на уступки.

Для достижения продолжительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта. Марк Рубио Госсекретарь США

Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list… — Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025

Ранее стало известно, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" по Украине.

План якобы должен состоять из 28 пунктов. Он предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.

При этом у западных медиа появилась информация, что предложения разрабатывались без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом — инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.