"Мирний план" США. Рубіо заявив про необхідність взаємних поступок України та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "потенційних ідей" для припинення війни Росії проти України.

США вимагають в України поступок для закінчення війни проти РФ

За словами Рубіо, щоб зупинити війну в Україні, необхідний "широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями".

Водночас він наголосив, що досягнення тривалого миру можливе лише за умови, що обидві сторони погодяться на поступки.

Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту. Марко Рубіо Держсекретар США

Раніше стало відомо, що американські чиновники таємно консультуються з російськими для розробки нового "мирного плану" щодо України.

План нібито має складатися з 28 пунктів. Він передбачає виконання максималістських вимог Кремля, зокрема, відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності ЗСУ.

При цьому в західних медіа з'явилася інформація, що пропозиції розробляли без участі України. Її планують поставити перед фактом — ініціативу 20 листопада має представити в Києві американська делегація.