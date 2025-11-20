"Мирний план" США. Рубіо заявив про необхідність взаємних поступок України та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "потенційних ідей" для припинення війни Росії проти України.
Головні тези:
- США розробляють "мирний план" для завершення війни між РФ та Україною.
- Наявні плани вимагають поступок від України для закінчення конфлікту.
- Для досягнення тривалого миру обидві сторони мають піти на поступки.
США вимагають в України поступок для закінчення війни проти РФ
За словами Рубіо, щоб зупинити війну в Україні, необхідний "широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями".
Водночас він наголосив, що досягнення тривалого миру можливе лише за умови, що обидві сторони погодяться на поступки.
Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list…— Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025
Раніше стало відомо, що американські чиновники таємно консультуються з російськими для розробки нового "мирного плану" щодо України.
План нібито має складатися з 28 пунктів. Він передбачає виконання максималістських вимог Кремля, зокрема, відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності ЗСУ.
При цьому в західних медіа з'явилася інформація, що пропозиції розробляли без участі України. Її планують поставити перед фактом — ініціативу 20 листопада має представити в Києві американська делегація.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-