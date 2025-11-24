Ми продовжимо шукати компроміси — Зеленський про "мирний план" Трампа

Україна зараз перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у медіа та багато політичного тиску. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення до Четвертого парламентського саміту Кримської платформи.

Зеленський наголосив на критичному моменті в історії України

Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Ми дуже тісно працюємо зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами й багатьма іншими, визначаючи кроки, які можуть наблизити завершення російської війни проти України і принести реальну безпеку всім — сказав Зеленський.

Президент наголосив на загрозі, яку створює Росія, намагаючись юридично оформити свої вимоги до територіальної цілісності України та суверенітету, поширюючи цей підхід на весь світ.

Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску, і ще більше відповідальності лежить у рішенні, яке Путін (російський диктатор — ред.) хоче нав’язати — юридичному оформленні того, чого він прагне: щоб принцип територіальної цілісності та суверенітету не був виконаний. Володимир Зеленський Президент України

Це є основна проблема. Ми всі розуміємо, що це означає. Він хоче цього не лише від України — він хоче цього від усього світу. І це надзвичайно небезпечно. Поширити

Зеленський також повідомив, що у межах координації з США Україна робить кроки для звільнення всіх полонених та повернення викрадених дітей.

Водночас він закликав партнерів шукати компроміси, які посилюватимуть позиції України, а не послаблюватимуть її.

Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі.

Президент закликав парламенти світу підтримувати Україну та утримувати тиск на Росію, зокрема через замороження російських активів, і наголосив на важливості відповідальності за воєнні злочини.