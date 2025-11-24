Мы продолжим искать компромиссы — Зеленский о "мирном плане" Трампа
Категория
Украина
Дата публикации

Мы продолжим искать компромиссы — Зеленский о "мирном плане" Трампа

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Украина сейчас находится в критическом моменте. Имеется много шума в СМИ и много политического давления. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Четвертому парламентскому саммиту Крымской платформы.

Главные тезисы

  • Украина находится в критическом моменте из-за действий России при поддержке Трампа.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность поиска компромиссов и укрепления позиций Украины в международных отношениях.
  • Зеленский призвал международное сообщество поддерживать решение о заморозке российских активов и удерживать давление на Россию из-за военных преступлений.

Зеленский отметил критический момент в истории Украины

Сейчас мы в критическом моменте. Мы очень тесно работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, определяя шаги, которые могут приблизить завершение российской войны против Украины и принести реальную безопасность всем, — сказал Зеленский.

Президент отметил угрозу, которую создает Россия, пытаясь юридически оформить свои требования к территориальной целостности Украины и суверенитету, распространяя этот подход на весь мир.

Есть много шума в СМИ, много политического давления и еще больше ответственности лежит в решении, которое Путин (российский диктатор — ред.) хочет навязать — юридическому оформлению того, к чему он стремится: чтобы принцип территориальной целостности и суверенитета не был исполнен.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Это основная проблема. Мы все понимаем, что это значит. Он хочет этого не только от Украины, он хочет этого от всего мира. И это очень опасно.

Зеленский также сообщил, что в рамках координации с США Украина делает шаги по освобождению всех пленных и возвращению похищенных детей.

В то же время, он призвал партнеров искать компромиссы, которые будут усиливать позиции Украины, а не ослаблять ее.

Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять нас. И мы будем и дальше объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не учитывать, будто все вроде бы "побеждено" само по себе.

Президент призвал парламенты мира поддерживать Украину и удерживать давление на Россию, в частности из-за замораживания российских активов, и отметил важность ответственности за военные преступления.

Решение о замораживании российских активов важно. Прошу поддержать это решение. И продолжайте поддерживать давление на Россию, ведь она каждый день убивает людей. Оккупированные территории остаются оккупированными. Это означает, что Россия продолжает быть государством-агрессором.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мирный план Трампа. Какие гарантии безопасности получит Украина
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это катастрофа". В Конгрессе критикуют мирный план Трампа для Украины
Некоторые американские политики не поддерживают план Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц разработал собственный мирный план для Украины
Какой план для Украины подготовил Мерц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?