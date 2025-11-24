Мы продолжим искать компромиссы — Зеленский о "мирном плане" Трампа

Украина сейчас находится в критическом моменте. Имеется много шума в СМИ и много политического давления. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Четвертому парламентскому саммиту Крымской платформы.

Зеленский отметил критический момент в истории Украины

Сейчас мы в критическом моменте. Мы очень тесно работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, определяя шаги, которые могут приблизить завершение российской войны против Украины и принести реальную безопасность всем, — сказал Зеленский.

Президент отметил угрозу, которую создает Россия, пытаясь юридически оформить свои требования к территориальной целостности Украины и суверенитету, распространяя этот подход на весь мир.

Есть много шума в СМИ, много политического давления и еще больше ответственности лежит в решении, которое Путин (российский диктатор — ред.) хочет навязать — юридическому оформлению того, к чему он стремится: чтобы принцип территориальной целостности и суверенитета не был исполнен. Владимир Зеленский Президент Украины

Это основная проблема. Мы все понимаем, что это значит. Он хочет этого не только от Украины, он хочет этого от всего мира. И это очень опасно. Поделиться

Зеленский также сообщил, что в рамках координации с США Украина делает шаги по освобождению всех пленных и возвращению похищенных детей.

В то же время, он призвал партнеров искать компромиссы, которые будут усиливать позиции Украины, а не ослаблять ее.

Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять нас. И мы будем и дальше объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не учитывать, будто все вроде бы "побеждено" само по себе.

Президент призвал парламенты мира поддерживать Украину и удерживать давление на Россию, в частности из-за замораживания российских активов, и отметил важность ответственности за военные преступления.