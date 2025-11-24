Мы продолжим искать компромиссы — Зеленский о "мирном плане" Трампа

Украина сейчас находится в критическом моменте. Имеется много шума в СМИ и много политического давления. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Четвертому парламентскому саммиту Крымской платформы.
Главные тезисы
- Украина находится в критическом моменте из-за действий России при поддержке Трампа.
- Президент Зеленский подчеркнул важность поиска компромиссов и укрепления позиций Украины в международных отношениях.
- Зеленский призвал международное сообщество поддерживать решение о заморозке российских активов и удерживать давление на Россию из-за военных преступлений.
Зеленский отметил критический момент в истории Украины
Сейчас мы в критическом моменте. Мы очень тесно работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, определяя шаги, которые могут приблизить завершение российской войны против Украины и принести реальную безопасность всем, — сказал Зеленский.
Президент отметил угрозу, которую создает Россия, пытаясь юридически оформить свои требования к территориальной целостности Украины и суверенитету, распространяя этот подход на весь мир.
Зеленский также сообщил, что в рамках координации с США Украина делает шаги по освобождению всех пленных и возвращению похищенных детей.
В то же время, он призвал партнеров искать компромиссы, которые будут усиливать позиции Украины, а не ослаблять ее.
Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять нас. И мы будем и дальше объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не учитывать, будто все вроде бы "побеждено" само по себе.
Президент призвал парламенты мира поддерживать Украину и удерживать давление на Россию, в частности из-за замораживания российских активов, и отметил важность ответственности за военные преступления.
