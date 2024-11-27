Ми захищаємо свій світ, де Людина означає все — правозахисник Максим Буткевич

Максим Буткевич — відомий український журналіст, правозахисник, воїн Сил оборони України, який понад 2 роки провів у російському полоні. Він поділився своїм спогадами про життя в неволі, а також пояснив, що саме допоможе українському народу перемогти російських загарбників.
Головні тези:
- Максим Буткевич озвучив важливі висновки, до яких його підштовхнуло перебування у ворожому полоні.
- Він розповів, що в російській системі насильство перетворює людину на предмет.
- Правозахисник закликав українців не втрачати те найважливіше, що дає нам сил для боротьби — повагу до Людей і надію.
Як перебування в полоні змінило Буткевича та його світосприйняття
Почесна промова Максима Буткевича пролунала на щорічній конференції Інституту фронтиру з осмислення досвіду Майданів.
Під час неї правозахисник висловив щиру вдячність усім, хто боровся за його повернення додому.
Як відверто зізнається Максим Буткевич, після звільнення з полону він зміг відчути та осмислити щастя свободи ще чіткіше і сильніше.
На переконання правозахисника, щоб повноцінно відчути, що таке свобода, треба побути в умовах, де цієї свободи майже немає.
Особливо разючим був момент, коли Максим Буткевич знову згадав, як багато для кожного з нас означає свобода вибору — у російському полоні про неї не йдеться взагалі.
Що таке насильство у російській реальності
Колишній військовополонений відверто зізнається, що раніше його уявлення про насильство були поверхневими.
Однак в неволі він стикнувся з гіркою правдою про це явище у всіх його проявах.
За словами Буткевича, російська система просякнута насильством, навіть коли полонених не б’ють.
Щоб у таких реаліях зостатися людиною — потрібно насамперед берегти свій внутрішній світ.
Завдяки чому Україна зможе перемогти Росію
На переконання Максима Буткевича, відповідь на це питання доволі проста: в Україні зберігається повага до Людини — і це не випадково, що слово з великої літери.
На цьому тлі правозахисник закликав українців берегти і поважати одне одного попри втому, виснаженість і вимотаність.
Однак також вкрай важливо — ніколи не втрачати надію, яка переплетена нероздільно з усім іншим важливим, що робить нас Людьми та дасть сил на перемогу над ворогом.
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