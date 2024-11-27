Ми захищаємо свій світ, де Людина означає все — правозахисник Максим Буткевич

Максим Буткевич — відомий український журналіст, правозахисник, воїн Сил оборони України, який понад 2 роки провів у російському полоні. Він поділився своїм спогадами про життя в неволі, а також пояснив, що саме допоможе українському народу перемогти російських загарбників.

Як перебування в полоні змінило Буткевича та його світосприйняття

Почесна промова Максима Буткевича пролунала на щорічній конференції Інституту фронтиру з осмислення досвіду Майданів.

Під час неї правозахисник висловив щиру вдячність усім, хто боровся за його повернення додому.

Адже я — лише один з сотень і тисяч наших хлопців і дівчат, які опинилися за гратами під контролем Російської Федерації. Я вдячний тим, які пам’ятали, молилися, писали, публікували, згадували, робили те, що могли, аби наблизити моє звільнення. Аби наблизити наше звільнення… У мене не вистачить життя всім подякувати. Я взагалі не думаю, що за такі речі можна належним чином подякувати. Мабуть, єдине, що я можу зробити — знову і знову казати, як це важливо для мене. Максим Буткевич Український журналіст, правозахисник, воїн

Як відверто зізнається Максим Буткевич, після звільнення з полону він зміг відчути та осмислити щастя свободи ще чіткіше і сильніше.

На переконання правозахисника, щоб повноцінно відчути, що таке свобода, треба побути в умовах, де цієї свободи майже немає.

Особливо разючим був момент, коли Максим Буткевич знову згадав, як багато для кожного з нас означає свобода вибору — у російському полоні про неї не йдеться взагалі.

Що таке насильство у російській реальності

Колишній військовополонений відверто зізнається, що раніше його уявлення про насильство були поверхневими.

Однак в неволі він стикнувся з гіркою правдою про це явище у всіх його проявах.

Насильство — це передусім перетворення людини на предмет. Коли вона робить те, що ти хочеш, щоби вона зробила, і не робить того, чого ти не хочеш, щоби вона робила. Це коли ти перетворюєш людську істоту на ляльку: вона скаже те, що ти їй скажеш казати, поводитиметься так, як ти їй скажеш поводитись. Інакше, якщо вона раптом цього не робитиме, вже як наслідок, ти маєш можливість поламати її, ментально або фізично. Поширити

За словами Буткевича, російська система просякнута насильством, навіть коли полонених не б’ють.

Щоб у таких реаліях зостатися людиною — потрібно насамперед берегти свій внутрішній світ.

Тому що тебе не можуть змусити думати інакше. Можуть змусити говорити, можуть змусити мовчати, але змусити не думати і не відчувати не можуть. Максим Буткевич Український правозахисник, журналіст, воїн

Завдяки чому Україна зможе перемогти Росію

На переконання Максима Буткевича, відповідь на це питання доволі проста: в Україні зберігається повага до Людини — і це не випадково, що слово з великої літери.

Ось наріжний камінь нашої політики. Без поваги до Людини ми з ними просто не відрізняємось нічим, а якщо вона є (а вона у нас є), це робить нас із ними мешканцями різних світів. Ми захищаємо свій світ, де Людина означає все, а в тому іншому світі, людина просто ще один предмет, який треба і можна використовувати для досягнення якихось цілей. Мені здається, це дуже важлива фраза і дуже важливий твір, щоби не забувати, що є для нас засадничим. Поширити

На цьому тлі правозахисник закликав українців берегти і поважати одне одного попри втому, виснаженість і вимотаність.