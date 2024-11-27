Мы защищаем свой мир, где Человек значит все— правозащитник Максим Буткевич

Максим Буткевич — известный украинский журналист, правозащитник, воин Сил обороны Украины, который провел более 2 лет в российском плену. Он поделился своими воспоминаниями о жизни в неволе, а также объяснил, что именно поможет украинскому народу победить российских захватчиков.

Как пребывание в плену изменило Буткевича и его мировосприятие

Почетная речь Максима Буткевича прозвучала на ежегодной конференции Института фронтира по осмыслению опыта Майданов.

Во время нее правозащитник выразил искреннюю благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой.

Ведь я — лишь один из сотен и тысяч наших ребят, оказавшихся за решеткой под контролем Российской Федерации. Я благодарен тем, которые помнили, молились, писали, публиковали, вспоминали, делали то, что могли, чтобы приблизить мое освобождение. Чтобы приблизить наше освобождение… У меня не хватит жизни всех поблагодарить. Я вообще не думаю, что за такие вещи можно поблагодарить. Пожалуй, единственное, что я могу сделать — снова и снова говорить, как это важно для меня. Максим Буткевич Украинский журналист, правозащитник, воин

Как откровенно признается Максим Буткевич, после освобождения из плена он смог почувствовать и осмыслить счастье свободы еще яснее и сильнее.

По мнению правозащитника, чтобы полноценно почувствовать, что такое свобода, нужно побыть в условиях, где этой свободы почти нет.

Особенно поразительным был момент, когда Максим Буткевич снова вспомнил, как много для каждого из нас означает свобода выбора — в плену о ней речь не идет вообще.

Что такое насилие в российской реальности

Бывший военнопленный откровенно признается, что раньше его представления о насилии были поверхностными.

Однако в неволе он столкнулся с горькой правдой об этом явлении во всех его проявлениях.

Насилие — это прежде всего превращение человека в предмет. Когда он делает то, что ты хочешь, чтобы он сделал, и не делает того, чего ты не хочешь, чтобы он делал. Ты ему скажешь говорить, будет вести себя так, как ты ему скажешь вести себя. Иначе, если он вдруг этого не будет делать, уже как следствие, у тебя есть возможность поломать его, ментально или физически. Поделиться

По словам Буткевича, российская система проникнута насилием, даже когда пленных не бьют.

Чтобы в таких реалиях остаться человеком, нужно прежде всего беречь свой внутренний мир.

Потому что тебя не могут заставить думать по-другому. Могут заставить говорить, могут заставить помалкивать, но заставить не думать и не чувствовать не могут. Максим Буткевич Украинский правозащитник, журналист, воин

Благодаря чему Украина сможет победить Россию

По мнению Максима Буткевича, ответ на этот вопрос довольно прост: в Украине сохраняется уважение к Человеку — и это не случайно, что слово с большой буквы.

Вот краеугольный камень нашей политики. Без уважения к Человеку мы с ними просто не отличаемся ничем, а если оно есть (а оно у нас есть), это делает нас с ними жителями разных миров. Мы защищаем свой мир, где Человек означает все, а в другом мире, Человек просто еще один предмет, который нужно и можно использовать для достижения каких-то целей. Мне кажется, это очень важная фраза и очень важный момент, чтобы не забывать, что для нас основополагающее. Поделиться

На этом фоне правозащитник призвал украинцев беречь и уважать друг друга, несмотря на усталость, истощенность и измотанность.