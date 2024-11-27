Мы защищаем свой мир, где Человек значит все— правозащитник Максим Буткевич

Максим Буткевич — известный украинский журналист, правозащитник, воин Сил обороны Украины, который провел более 2 лет в российском плену. Он поделился своими воспоминаниями о жизни в неволе, а также объяснил, что именно поможет украинскому народу победить российских захватчиков.
Главные тезисы
- Максим Буткевич озвучил важные выводы, к которым его подтолкнуло пребывание во вражеском плену.
- Он рассказал, что в российской системе насилие превращает человека в предмет.
- Правозащитник призвал украинцев не терять то самое важное, что дает нам сил для борьбы — уважение к Людям и надежду.
Как пребывание в плену изменило Буткевича и его мировосприятие
Почетная речь Максима Буткевича прозвучала на ежегодной конференции Института фронтира по осмыслению опыта Майданов.
Во время нее правозащитник выразил искреннюю благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой.
Как откровенно признается Максим Буткевич, после освобождения из плена он смог почувствовать и осмыслить счастье свободы еще яснее и сильнее.
По мнению правозащитника, чтобы полноценно почувствовать, что такое свобода, нужно побыть в условиях, где этой свободы почти нет.
Особенно поразительным был момент, когда Максим Буткевич снова вспомнил, как много для каждого из нас означает свобода выбора — в плену о ней речь не идет вообще.
Что такое насилие в российской реальности
Бывший военнопленный откровенно признается, что раньше его представления о насилии были поверхностными.
Однако в неволе он столкнулся с горькой правдой об этом явлении во всех его проявлениях.
По словам Буткевича, российская система проникнута насилием, даже когда пленных не бьют.
Чтобы в таких реалиях остаться человеком, нужно прежде всего беречь свой внутренний мир.
Благодаря чему Украина сможет победить Россию
По мнению Максима Буткевича, ответ на этот вопрос довольно прост: в Украине сохраняется уважение к Человеку — и это не случайно, что слово с большой буквы.
На этом фоне правозащитник призвал украинцев беречь и уважать друг друга, несмотря на усталость, истощенность и измотанность.
Однако также крайне важно — никогда не терять надежду, которая переплетается нераздельно со всем другим важным, что делает нас Людьми и даст сил на победу над врагом.
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