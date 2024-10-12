Ми заходимо першими — командир саперної служби "KRAKEN" Євген "Вікінг" Шкірков

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” Євген Шкірков з позивним “Вікінг” в інтерв'ю Online.UA пояснив, як сапер у реаліях сучасної війни перетворився на універсальну бойову одиницю.

Сапери “KRAKEN” працюють у режимі мультизадачності

За словами “Вікінга”, йому та його побратимам доводиться стикатися з багатьма викликами.

Однак, окрім цього, у зоні їхньої відповідальності — збір дронів та боєприпасів. Волонтери, до прикладу, Сергій Стерненко, також допомагають.

Хто нам винен, що в нас немає заводів? Ми ж не винні. А роботу робити потрібно. Сапер — це альтруїст. Ми для людей і проти “людей”. Веселі та агресивні. Все одно роботу роблять люди. Ми постійно ходимо з розвідкою, штурмовиками, готуємо позиції під артилерію, танки, радіозв'язок, РЕБи — це все підготовлюється нами. Ми заходимо першим — це не казки, так і є. Євген “Вікінг” Шкірков Командир саперної служби “KRAKEN” ГУР МОУ

Як зазначає “Вікінг”, кожний боєць виконує своє завдання. Однак сапери, коли потрібно, також стають і розвідниками, і штурмовиками.

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” зазначає, що у цивільних наразі уявлення про всі ці процеси максимально інше.