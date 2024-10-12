Ми заходимо першими — командир саперної служби "KRAKEN" Євген "Вікінг" Шкірков

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” Євген Шкірков з позивним “Вікінг” в інтерв'ю Online.UA пояснив, як сапер у реаліях сучасної війни перетворився на універсальну бойову одиницю.
Головні тези:
- Сапери “KRAKEN” виконують різноманітні завдання, зокрема займаються підготовкою позицій, розвідкою, збором дронів та боєприпасів, а також беруть участь у штурмах.
- Наразі у цивільних сформувалося викривлене уявлення про роль сапера у війську.
- Сапери — це альтруїсти, які постійно ризикують власним життям.
Сапери “KRAKEN” працюють у режимі мультизадачності
За словами “Вікінга”, йому та його побратимам доводиться стикатися з багатьма викликами.
Однак, окрім цього, у зоні їхньої відповідальності — збір дронів та боєприпасів. Волонтери, до прикладу, Сергій Стерненко, також допомагають.
Як зазначає “Вікінг”, кожний боєць виконує своє завдання. Однак сапери, коли потрібно, також стають і розвідниками, і штурмовиками.
Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” зазначає, що у цивільних наразі уявлення про всі ці процеси максимально інше.
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