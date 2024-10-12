Ми заходимо першими — командир саперної служби "KRAKEN" Євген "Вікінг" Шкірков
Категорія
Україна
Дата публікації

Ми заходимо першими — командир саперної служби "KRAKEN" Євген "Вікінг" Шкірков

Вікінг
Джерело:  online.ua

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” Євген Шкірков з позивним “Вікінг” в інтерв'ю Online.UA пояснив, як сапер у реаліях сучасної війни перетворився на універсальну бойову одиницю.

Головні тези:

  • Сапери “KRAKEN” виконують різноманітні завдання, зокрема займаються підготовкою позицій, розвідкою, збором дронів та боєприпасів, а також беруть участь у штурмах.
  • Наразі у цивільних сформувалося викривлене уявлення про роль сапера у війську.
  • Сапери це альтруїсти, які постійно ризикують власним життям.

Сапери “KRAKEN” працюють у режимі мультизадачності

За словами “Вікінга”, йому та його побратимам доводиться стикатися з багатьма викликами.

Однак, окрім цього, у зоні їхньої відповідальності — збір дронів та боєприпасів. Волонтери, до прикладу, Сергій Стерненко, також допомагають.

Хто нам винен, що в нас немає заводів? Ми ж не винні. А роботу робити потрібно. Сапер — це альтруїст. Ми для людей і проти “людей”. Веселі та агресивні. Все одно роботу роблять люди. Ми постійно ходимо з розвідкою, штурмовиками, готуємо позиції під артилерію, танки, радіозв'язок, РЕБи — це все підготовлюється нами. Ми заходимо першим — це не казки, так і є.

Євген “Вікінг” Шкірков

Євген “Вікінг” Шкірков

Командир саперної служби “KRAKEN” ГУР МОУ

Як зазначає “Вікінг”, кожний боєць виконує своє завдання. Однак сапери, коли потрібно, також стають і розвідниками, і штурмовиками.

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” зазначає, що у цивільних наразі уявлення про всі ці процеси максимально інше.

Сапер — це уніфікована бойова одиниця, на щастя.

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