Мы заходим первыми — командир саперной службы "KRAKEN" Евгений "Викинг" Шкирков
Категория
Украина
Дата публикации

Мы заходим первыми — командир саперной службы "KRAKEN" Евгений "Викинг" Шкирков

Викинг
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Источник:  online.ua

Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" Евгений Шкирков с позывным "Викинг" в интервью Online.UA объяснил, как сапер в реалиях современной войны превратился в универсальную боевую единицу.

Главные тезисы

  • Саперы “KRAKEN” выполняют различные задачи, в частности занимаются подготовкой позиций, разведкой, сбором дронов и боеприпасов, а также принимают участие в штурмах.
  • Сейчас у гражданских сформировалось искаженное представление о роли сапера в армии.
  • Саперы это альтруисты, которые постоянно рискуют собственной жизнью.

Саперы KRAKEN работают в режиме мультизадачности

По словам “Викинга”, ему и его собратьям приходится сталкиваться со многими вызовами.

Однако, кроме этого, в зоне их ответственности — сбор дронов и боеприпасов. Волонтеры, например, Сергей Стерненко, также помогают.

Кто виноват, что у нас нет заводов? Мы же не виноваты. А работу делать нужно. Сапер — это альтруист. Мы для людей и против “людей”. Веселые и агрессивные. Все равно работу делают люди. Мы постоянно ходим с разведкой, штурмовиками, готовим позиции под артиллерию, танки, радиосвязь, РЭБы — это все подготавливается нами. Мы заходим первым — это не сказки, так и есть.

Евгений "Викинг" Шкирков

Евгений "Викинг" Шкирков

Командир саперной службы "KRAKEN" ГУР МОУ

Как отмечает “Викинг”, каждый боец выполняет свою задачу. Однако саперы, когда нужно, также становятся и разведчиками, и штурмовиками.

Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" отмечает, что у гражданских представление обо всех этих процессах максимально другое.

Сапер — это унифицированная боевая единица, к счастью.

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