Мы заходим первыми — командир саперной службы "KRAKEN" Евгений "Викинг" Шкирков

Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" Евгений Шкирков с позывным "Викинг" в интервью Online.UA объяснил, как сапер в реалиях современной войны превратился в универсальную боевую единицу.
Главные тезисы
- Саперы “KRAKEN” выполняют различные задачи, в частности занимаются подготовкой позиций, разведкой, сбором дронов и боеприпасов, а также принимают участие в штурмах.
- Сейчас у гражданских сформировалось искаженное представление о роли сапера в армии.
- Саперы — это альтруисты, которые постоянно рискуют собственной жизнью.
Саперы KRAKEN работают в режиме мультизадачности
По словам “Викинга”, ему и его собратьям приходится сталкиваться со многими вызовами.
Однако, кроме этого, в зоне их ответственности — сбор дронов и боеприпасов. Волонтеры, например, Сергей Стерненко, также помогают.
Как отмечает “Викинг”, каждый боец выполняет свою задачу. Однако саперы, когда нужно, также становятся и разведчиками, и штурмовиками.
Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" отмечает, что у гражданских представление обо всех этих процессах максимально другое.
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