Пилили "Град" болгаркой. "Викинг" описал будни саперов спецподразделения "KRAKEN"

Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ “KRAKEN” Евгений Шкирков с позывным “Викинг” в интервью Online.UA рассказал, в каких опасных условиях ему и его собратьям приходится выполнять свою работу.

Работа саперов "KRAKEN" — не для слабых духом

По словам “Викинга”, интересная история случилась с ним и его побратимом, когда они отправились в зону боевых действий.

Там лежал неразорванный "Град" ("зажигалка") — из него нужно было достать важные элементы, которые находились внутри.

Мы начали его прямо там пилить и разбирать — и начался артобстрел. И после этого артобстрела у меня появился новый деловод, который очень хорошо ведет бумажные дела. У него была проблема с коленом, и он во время обстреле добил его так, что теперь непригоден для боевых выходов. Но появился нормальный деловод. Это не то, что весело — просто такая ситуация, какой-то сюр. Евгений "Викинг" Шкирков Командир саперной службы "KRAKEN" ГУР МОУ

Несмотря на это, как отмечает “Викинг”, свое задание они выполнили даже под артобстрелом.

Важные элементы, которые находились внутри "Града", удалось достать, и они до сих пор очень помогают при производстве необходимого боеприпаса для работы спецподразделения "KRAKEN".