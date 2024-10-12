Пилили "Град" болгаркой. "Викинг" описал будни саперов спецподразделения "KRAKEN"
Категория
Украина
Дата публикации

Пилили "Град" болгаркой. "Викинг" описал будни саперов спецподразделения "KRAKEN"

Викинг
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Источник:  online.ua

Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ “KRAKEN” Евгений Шкирков с позывным “Викинг” в интервью Online.UA рассказал, в каких опасных условиях ему и его собратьям приходится выполнять свою работу.

Главные тезисы

  • Саперы спецподразделения “KRAKEN” неоднократно оказывались в рискованных ситуациях во время выполнения своих задач.
  • Однако даже в таких случаях они демонстрируют отвагу, профессионализм и преданность своему делу.

Работа саперов "KRAKEN" — не для слабых духом

По словам “Викинга”, интересная история случилась с ним и его побратимом, когда они отправились в зону боевых действий.

Там лежал неразорванный "Град" ("зажигалка") — из него нужно было достать важные элементы, которые находились внутри.

Мы начали его прямо там пилить и разбирать — и начался артобстрел. И после этого артобстрела у меня появился новый деловод, который очень хорошо ведет бумажные дела. У него была проблема с коленом, и он во время обстреле добил его так, что теперь непригоден для боевых выходов. Но появился нормальный деловод. Это не то, что весело — просто такая ситуация, какой-то сюр.

Евгений "Викинг" Шкирков

Евгений "Викинг" Шкирков

Командир саперной службы "KRAKEN" ГУР МОУ

Несмотря на это, как отмечает “Викинг”, свое задание они выполнили даже под артобстрелом.

Важные элементы, которые находились внутри "Града", удалось достать, и они до сих пор очень помогают при производстве необходимого боеприпаса для работы спецподразделения "KRAKEN".

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