Пилили "Град" болгаркой. "Викинг" описал будни саперов спецподразделения "KRAKEN"

Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ “KRAKEN” Евгений Шкирков с позывным “Викинг” в интервью Online.UA рассказал, в каких опасных условиях ему и его собратьям приходится выполнять свою работу.
Главные тезисы
- Саперы спецподразделения “KRAKEN” неоднократно оказывались в рискованных ситуациях во время выполнения своих задач.
- Однако даже в таких случаях они демонстрируют отвагу, профессионализм и преданность своему делу.
Работа саперов "KRAKEN" — не для слабых духом
По словам “Викинга”, интересная история случилась с ним и его побратимом, когда они отправились в зону боевых действий.
Там лежал неразорванный "Град" ("зажигалка") — из него нужно было достать важные элементы, которые находились внутри.
Несмотря на это, как отмечает “Викинг”, свое задание они выполнили даже под артобстрелом.
Важные элементы, которые находились внутри "Града", удалось достать, и они до сих пор очень помогают при производстве необходимого боеприпаса для работы спецподразделения "KRAKEN".
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