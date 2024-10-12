Пиляли "Град” болгаркою. “Вікінг” описав будні саперів спецпідрозділу “KRAKEN”
Категорія
Україна
Дата публікації

Пиляли "Град” болгаркою. “Вікінг” описав будні саперів спецпідрозділу “KRAKEN”

Вікінг
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Джерело:  online.ua

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” Євген Шкірков з позивним “Вікінг” в інтерв'ю Online.UA розповів, у яких небезпечних умовах йому та його побратимам доводиться виконувати свою роботу.

Головні тези:

  • Сапери спецпідрозділу “KRAKEN” неодноразово опинялися в ризикованих ситуаціях під час виконання своїх завдань.
  • Однак навіть у таких випадках вони демонструють відвагу, професіоналізм і відданість своїй справі.

Робота саперів “KRAKEN” — не для слабких духом

За словами “Вікінга”, цікава історія трапилася з ним та його побратимом, коли вони вирушили у зону бойових дій.

Там лежав нерозірваний “Град” ("запальничка") — з нього потрібно було дістати важливі елементи, які знаходилися всередині.

Ми почали його прямо там пиляти і розбирати — і почався одразу артобстріл. І після цього артобстрілу в мене з'явився новий діловод, який дуже гарно веде паперові справи. У нього була проблема з коліном, і він під час обстрілу добив його так, що тепер непригодний для бойових виходів. Але з'явився нормальний діловод. Це не те, що весело — просто така ситуація, якийсь сюр.

Євген “Вікінг” Шкірков

Євген “Вікінг” Шкірков

Командир саперної служби “KRAKEN” ГУР МОУ

Попри це, як зазначає “Вікінг”, своє завдання вони виконали навіть під артобстрілом.

Важливі елементи, які знаходилися всередині “Граду”, вдалося дістати, й вони досі дуже допомагають під час виробництва необхідного боєприпасу для роботи спецпідрозділу “KRAKEN”.

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