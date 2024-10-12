Пиляли "Град” болгаркою. “Вікінг” описав будні саперів спецпідрозділу “KRAKEN”

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” Євген Шкірков з позивним “Вікінг” в інтерв'ю Online.UA розповів, у яких небезпечних умовах йому та його побратимам доводиться виконувати свою роботу.
Головні тези:
- Сапери спецпідрозділу “KRAKEN” неодноразово опинялися в ризикованих ситуаціях під час виконання своїх завдань.
- Однак навіть у таких випадках вони демонструють відвагу, професіоналізм і відданість своїй справі.
Робота саперів “KRAKEN” — не для слабких духом
За словами “Вікінга”, цікава історія трапилася з ним та його побратимом, коли вони вирушили у зону бойових дій.
Там лежав нерозірваний “Град” ("запальничка") — з нього потрібно було дістати важливі елементи, які знаходилися всередині.
Попри це, як зазначає “Вікінг”, своє завдання вони виконали навіть під артобстрілом.
Важливі елементи, які знаходилися всередині “Граду”, вдалося дістати, й вони досі дуже допомагають під час виробництва необхідного боєприпасу для роботи спецпідрозділу “KRAKEN”.
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