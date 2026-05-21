Ми звільняємо Кубу, проте ескалації не буде — Трамп

Сполучені Штати Америки "звільняють" Кубу та "допомагають" кубинському народу. Однак ескалації не буде.
Головні тези:
- Дональд Трамп оголосив про звільнення Куби та надання допомоги кубинському народу.
- Президент США заявив, що не планує ескалації конфлікту з Кубою, називаючи ситуацію безладом.
Трамп вирішив “звільнити” Кубу
Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам.
Водночас на питання, чи варто очікувати якоїсь ескалації з Кубою, президент США відповів, що її не буде.
Останнім часом у президента США Дональда Трампа все більше планів на Кубу. Він вже давно говорив, що наступною ціллю Сполучених Штатів після Ірану стане цей острів Карибського регіону.
Американський лідер під час виступу перед учасниками клубу Forum у Вест-Палм-Біч заявив, що Вашингтон має намір встановити контроль над Кубою "майже негайно".
В адміністрації Трампа навіть заговорили про можливий удар по Кубі. Однак, як відомо, Гавана не планує просто так здаватись. Нещодавно повідомляося, що Куба купила дрони, щоб захищатись від США.
